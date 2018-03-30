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Тепличное хозяйство - Фруктис

Экспортер о запрете на ввоз в РФ агротовара из Абхазии: докажем безопасность продукции

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Россельхознадзор 29 марта сделал заявление о том, что со 2 апреля 2018 года будет введено временное ограничение на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Производители сельхозпродукции Абхазии провели 30 марта коллективное собрание и решили обратиться с письмом к президенту Раулю Хаджимба. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия заявил юрист тепличного хозяйства "Фруктис" Геннадий Берулава.

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"Изложим все в письме. У Россельхознадзора общий план действий — закрыть границу. Мы будем настаивать на том, что наша продукция, в частности, томаты, выращиваются в тепличных комплексах, это закрытая зона, куда невозможно попадание различных насекомых. В теплицах свой микроклимат. Будем стараться доказать, что наша продукция безопасна. Пригласим на территорию нашего комплекса представителя Россельхознадзора, чтобы ему все продемонстрировать, — отметил Берулава. — Надеемся, что именно тепличные хозяйства как-то выделят и попадут в список, которым разрешено вывозить продукцию. Мы будет встречаться и предлагать такой вариант руководству страны".

Как заметил Берулава, мраморные клопы не всегда пересекает границу при транспортировке.

"Они сами перемещаются. Наш Минсельхоз, думаю, примет какие-то меры по уничтожению клопов, откроется граница. Будем описывать все эти моменты в нашем письме на имя представителя Россельхонадзора", — сказал юрист тепличного хозяйства "Фруктис".

Геннадий Берулава рассказал, что тепличное хозяйство планировало вывести в нынешнем сезоне более тысячи тонн продукции.

"Основная реализация в Российскую Федерацию. С потеплением объем экспорта увеличивается, так как продукция скоропортящаяся, ее надо быстро вывозить. Какие-то действия надо предпринимать, чтобы не терпеть убытки. Компания с иностранными инвестициями, нужно вернуть вложенные деньги. И наши граждане работают в тепличном хозяйстве, это тоже отчисления налогов. Все взаимосвязано. Не работают теплицы – соответственно, нет рабочих мест", — отметил он.

Клоп коричневый мраморный щитник (Halyomorpha halys)
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При этом он прогнозирует увеличение цен на томаты в России и падение цен на местном рынке.

"Если полностью закроют границу и не разрешат нам вывозить, то цена на товар упадет, потому что объем большой, все это не сможем реализовать в Абхазии, нет такой покупательской способности, — сказал Геннадий Берулава. — Зарекомендовали мы себя на российском рынке, качество нашей продукции знают в Краснодарском крае и в Москве. У нас очень много покупателей, который ждут наш абхазский томат".

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора в четверг 29 марта.




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