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31 марта 1993 года: опасно выходить на улицы Сухума, оставаться дома – тоже

© Фото: ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (230)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

"На рынке была облава. Зачем они это делают, как делали фашисты в СССР в годы войны, неизвестно. Около 11 часов дня к базару подъехало 2 "Икаруса" с вооруженными до зубов гвардейцами. Даже снаряд какой-то длинный притащили. Вышли из автобусов и гурьбой направились к входу на рынок. Я как раз выходила из него и шла в библиотеку.  Когда я вернулась из библиотеки снова заглянула на рынок закупить кое-что из еды. "Икарусы" еще стояли. Говорят, их наполнили людьми с рынка. Что за люди, не знаю. При мне никого не хватали, и я вскоре ушла домой.  Брали людей разных, поскольку 2 полных "Икаруса" абхазцев они бы не набрали. Как евреев вылавливали немцы, теперь так грузины вылавливают абхазцев. Как это называется? Опасно стало, и выходить и в доме быть – тоже. Куда деваться?", — пишет в своем дневнике пенсионерка Людмила Тарнава, оставшаяся в оккупированном Сухуме.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней".

Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (230)



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