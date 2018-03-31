Минсельхоз Абхазии: работа по уничтожению мраморного клопа идет во всех районах

Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба в интервью Sputnik рассказал о том, как идет борьба с мраморным клопом в республике.

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Работа по уничтожению мраморного клопа идет во всех районах республики, сказал в интервью Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

"Вчера комиссия Россельхознадзора вместе с нами объездила пять районов Абхазии. По Гулрыпшскому району на сегодняшний день собрано 120 килограммов мраморного клопа, в Очамчырском районе 83 килограммов, в Галском 87, в Ткуарчалском 17 килограммов", — добавил он.

Сегодня комиссия посетит Сухумский район, в котором уже собрано около тридцати килограмм, заметил министр.

"Надо отметить, что во многих районах люди считают, что это их личная проблема, они собирают вредителей и сжигают их. Практически 80% задействовано, я думаю на сегодняшний день эффект от такой работы положительный", — подчеркнул Тарба.

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Что касается временного запрета на вывоз абхазской растительной продукции в Россию, министр сельского хозяйства Абхазии заметил, что официального документа от российских коллег еще не поступало.

"Я думаю, что под товарами растительного происхождения понимается зерно, продукты его переработки, макаронные и хлебобулочные изделия, свежие плоды, овощи, различные виды крахмала, кондитерские товары. Это конечно серьезный вопрос, сейчас мы готовим соответствующие письма в Минсельхоз России", — сказал министр.

Он считает, что нецелесообразно вводить карантин на всей территории Абхазии.

"В западной части мизерное количество мраморного клопа, в восточной части конечно есть немалое количество, но мы над этим работаем. Сегодня две группы специалистов с необходимым оборудованием, опрыскивателями, все необходимое с нашей стороны делается. Конечно, комиссия которая находится сейчас здесь убедилась в том, что работа ведется", — отметил Даур Тарба.

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора в четверг 29 марта.

30 марта представитель Россельхознадзора Юлия Мелано не исключила, что появление мраморного клопа на территории Абхазии может быть связано с биологической диверсией, которая могла быть осуществлена в результате работы биологической лаборатории расположенной в Грузии.

© Sputnik Томас Тхайцук Россия временно запретит ввоз всей растительной продукции из Абхазии

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным.

Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.