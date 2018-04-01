"Звездные войны" в Абхазии: Натали Портман выложила фото с озера Рица

Спустя почти 20 лет после выхода второго эпизода популярной фантастической франшизы "Звездные войны" Натали Портман выложила в Instagram фото со съемок фильма. На публикации можно увидеть актрису, стоящую на берегу озера Рица.

СУХУМ, ‪1 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Голливудская актриса Натали Портман в своем Instagram-аккаунте призналась, что некоторые сцены второго эпизод "Звездные войны: атака клонов» были сняты на живописном озере Рица".‬

"Несколько сцен "Атаки клонов" мы сняли в Абхазии, на живописном озере Рица", – написала она под фото в Instagram.

Натали Портман призналась, что была покорена волшебной природой маленькой республики.

© Фото: Пост Натали Портман в Instagram

"Здесь красиво, как в сказке! – восклицает голливудская актриса в комментарии к своему посту в Instagram. – Потрясающая природа и изумрудное озеро покорили не только меня. Не удивительно, что Лукас решил именно здесь снять часть "Звездных войн".

Один из очевидцев съемок фильма Инал Кварацхелия, который тогда работал в охране государственной дачи, известной как дача Сталина, поделился воспоминаниями о том, как проходили съемки.

"Нас заранее предупредили, что приедут снимать фильм. Сказали стоять в стороне и не мешать. Но мы, конечно, пытались увидеть, что там, на съемочной площадке, происходит. Мы раньше никогда такого и не видели: было много людей, техники, видеокамер и много всего другого", — сказал он.

Очевидец признался, что больше всего его интересовал, не сам фильм, а Натали Портман, которую раньше он мог видеть только в кино или на обложках журналов.

© Фото: Пост Натали Портман в Instagram

"Кто-то из сослуживцев мне сказал, что в съемках участвует сама Натали Портман. Я сначала не поверил. Раньше ее видел только по телевизору или в журналах. Но все же попытался ближе подойти. И не без успеха. Один раз Натали Портман даже прошла прямо мимо меня. Я был ошеломлен", — признался Инал.

Съемки сцены второго эпизода фильма, по его словам, продлились в окрестностях дачи Сталина у Рицы несколько дней, но Натали Портман пробыла на площадке всего один день.

Премьера картины "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" состоялась 16 мая 2002 года. Лента стала одной из первых в истории кинематографа работ, полностью снятых на цифровую кинокамеру.

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