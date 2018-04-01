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Празднование Вербного воскресенья в регионах России

Гвазава о Вербном воскресенье: службы прошли во всех храмах Абхазии

© Sputnik. Кирилл Брага
В Абхазии
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Во всех православных странах Вербное воскресенье отмечается ежегодно за неделю до Пасхи – праздника Светлого Христова Воскресения.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Во всех храмах Абхазии прошли богослужения в честь православного праздника Вербное воскресенье, рассказал корреспонденту Sputnik иеромонах Давид Гвазава в воскресенье 1 апреля.

"Праздничные богослужения прошли во всех храмах Абхазии. Службы в кафедральном Соборе провел отец Виссарион. Людей было очень много. После освещались ветви пальм и вербы, принесенные верующими", — сказал Гвазава.

Иеромонах подчеркнул, что вход Иисуса Христа верхом на осле в Иерусалим — один из двунадесятых праздников, и эта дата особенная для православных христиан.

Православные паломники из Абхазии во время процессии в Страстную пятницу в Старом городе Иерусалима 29 апреля 2016 года.
© AFP 2018/ GALI TIBBON
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"В этот день все жители Иерусалима встречали Христа радостными словами "Осанна!" (Спаситель — ред.) и при этом, кто-то постилал его дорогу своей одеждой, пальмовыми ветвями. Иисуса Христа встречали как грядущего царя, потому что накануне он совершил чудо, воскресив умершего Лазаря", — отметил отец Давид.

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи – праздника Светлого Христова Воскресения. Вход Господень в Иерусалим – одно из главных событий последних дней земной жизни Иисуса Христа.

Традиция приносить в храмы ветки вербы, добавил Гвазава, пришла в Абхазию из России, так как там не растут пальмы, и верба – одно из первых растений, которое распускается весной.

"Отец Виссарион сегодня тоже говорил о том, что лучше приходить в храм с пальмовыми ветвями, и так как у нас есть пальмы, это будет более правильно", — подчеркнул Гвазава.

В этот день Христос верхом на молодом ослике въехал в Иерусалим, где все жители вышли Ему навстречу. В Евангелии сказано, что люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и восклицали "Осанна!", как обычно приветствовали только царя. Люди ликовали, потому что накануне увидели чудо, которое совершил Иисус, воскресив Лазаря.

За Вербным воскресеньем следует Страстная неделя, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе.




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