2 апреля 1993 года: "отголоски" Гумистинского боя

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме: "Сейчас раннее утро. Весь вечер вчера шел сильный бой у Гумисты. Непонятно, что это было. То ли наступление туда, то ли оттуда – сюда. Я в полном неведении. Часам к десяти бой утих. Потом были очень редкие залпы.

Возможно, наступление то ли абхазов, то ли грузин провалилось, а возможно, грузины прошли через Гумисту. Все возможно! Страшно мне за моих там. К вечеру вдруг вернулись домой ребята-гвардейцы, живущие в доме напротив. Почему? Вернулся и сосед – гвардеец из частного дома рядом с нашим. Нет, местные многие вооружены и воюют.

Только моих соседей в доме, ребят, не вижу воюющих. Те, что живут, это приезжие, из Грузии солдаты. Ребята же соседи, кажется, поразъехались. Если сегодня и завтра не будет слышно залпов пушек, стрельбы, значит, оборону абхазцев прорвали.

Пришла с улицы с хворостом. Видела знакомую. Она сказала, что вчера это самолеты бомбили грузинские позиции. Еще узнала, что у Цицы вышибло все стекла в квартире и даже входную дверь во время взрыва на Марухской. Цица все время плачет – нервы на пределе.

Купила турецкий маргарин у бабок на улице — 250 граммов за 300 рублей. Но он вкусен, как сливочное масло. Я еще нарежу в него мелко зелень: петрушку, сельдерей, мяту, каму, зеленый лук (жаль нет и чеснока), перемешаю, и будет ароматное масло для бутербродов".

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