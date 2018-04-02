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Экскурсия для участников кинофестиваля по набережной Сухума

Гости первого Сухумского кинофестиваля познакомились со столицей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (11)
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Церемония открытия первого Сухумского международного фестиваля пройдет в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 2 апреля в 18:00.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Гости первого Сухумского международного кинофестиваля в день открытия кинофорума 2 апреля отправились на экскурсию по столице Абхазии.

Они прошлись по городу, посетили исторические места Сухума, поделились с журналистами первыми впечатлениями о конкурсных работах фестиваля и перспективами развития киноиндустрии в Абхазии.

Экскурсия для участников кинофестиваля по набережной Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экскурсия для участников кинофестиваля по набережной Сухума

"Абхазы – народ быстрый, резкий. Короткометражное кино для страны — соответствующий формат", — подчеркнул один из членов жюри, актер и режиссер Сергей Пускепалис.
Восторгаясь красотами природы и весенней погодой после затяжной зимы, гости, однако, отметили, что отсутствие кинотеатров в стране замедляет развитие кино в республике.
Впрочем, талантливые кадры в стране все же есть, подчеркнул гость фестиваля, актер Александр Тютрюмов.

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© flickr.com/
Сформирован состав жюри на Международный кинофестиваль в Абхазии

"В Абхазии очень интересная творческая молодежь. Насколько мне известно, открыт Молодежный союз кинематографистов, и это правильно. Республика должна жить культурной жизнью. Все, что связано с искусством, должно здесь развиваться в ногу со временем", — отметил актер.

Среди участников фестиваля представители Бельгии, Франции, Италии, Туниса и даже Южной Кореи. Режиссер немецкой картины "Кто-то" Марко Гадж рассказал, что природа и пейзажи Абхазии располагают к творческим порывам, и развитие кино здесь нечто необходимое для культуры.

"Природа в Абхазии — что-то особенное. К примеру, в Германии уже не найдешь таких улочек и нетронутых пейзажей. Здесь необходимо снимать кино. А этот фестиваль послужит началом  и стимулом для нечто большего", — уверен режиссер.

Экскурсия для участников кинофестиваля по набережной Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
Экскурсия для участников кинофестиваля по набережной Сухума

Первый Сухумский международный кинофестиваль пройдет в Абхазии со 2 по 6 апреля, открытие и закрытие будет проходить в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. Церемония открытия кинофорума начнется в 18:00.

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (11)



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