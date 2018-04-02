Лушба об ограничении ввоза агропродукции в Россию: компромисс будет найден

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Амра Амичба. С российской стороной идут переговоры о том, чтобы вывести из-под карантинных ограничений некоторые виды экспортируемой продукции, и компромисс будет найден, заявил заместитель руководителя Администрации президента Адгур Лушба.
"Если запрет на сельхозпродукцию еще понятен, то вопрос тары вызывает определенные сложности. У нас даже аджика вывозится в картонных коробках и на деревянных поддонах. И без этой упаковки она вывезена быть не может. Ставить ее в категорию сельхозпродукции, пораженной клопом, достаточно сложно. И это может коснуться продукции винодельческих предприятий, которые тоже используют картонную тару, — заметил заместитель руководителя Администрации президента. — Премьер-министр получил поручение президента о том, чтобы провести консультации с руководством правительства Российской Федерации на уровне вице-премьеров, министерств сельского хозяйства. Думаю, что какой-то компромисс будет найден".
Запрет на вывоз из Абхазии сельскохозяйственной продукции, в том числе и тары, приведет к ухудшению внутреннего экономического положения в стране, считает Лушба.
"Экономический ущерб будет достаточно ощутим для нашей республики. Это касается и мелких производителей, ориентированных на экспорт, и крупных производителей, которые выращивают свою продукцию, чтобы вывозить на российские рынки", — подчеркнул он.
Лушба отметил, что в год из Абхазии в Россию экспортируется различных товаров на 4-5 миллиардов рублей.
"Это доход, который получают предприятия-производители. Из-за ограничений, как звенья одной цепи, рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет страны станет меньше. Мы многие предприятия ориентируем на производство экспортной продукции. И сами понимаете, ограничение экспорта сразу же ударит по нашим не только сельхозпроизводителям, но и иным, которые выпускают ту или иную продукцию, ориентированную на вывоз в Российскую Федерацию", — сказал замруководителя Администрации президента Адгур Лушба.
При этом он признал, что прямой финансовой помощи предприятиям ожидать не следует, потому что ресурсы республики скудные.
"Что касается организационных мер содействия, я думаю, что в результате консультаций будут предприняты все возможные меры для послабления либо создания условий, которые могли бы благоприятствовать вывозу сельхозпродукции", — заметил Лушба.
По поводу запрета на ввоз из Грузии продукции растительного происхождения Лушба отметил, что это временная мера.
"Карантинная инспекция Абхазии ввела запрет на ввоз – и это меры, вытекающие из тех программных действий, которые намечены руководством правительства. Посчитали нужным ввести такие ограничения, потому что сейчас наиболее активная фаза по борьбе с мраморным клопом. Речь не идет о стопроцентном уничтожении вредителя, пока стоит вопрос о том, чтобы максимально минимизировать популяцию", — сказал Лушба.
Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.