Лушба об ограничении ввоза агропродукции в Россию: компромисс будет найден

Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik, Амра Амичба. С российской стороной идут переговоры о том, чтобы вывести из-под карантинных ограничений некоторые виды экспортируемой продукции, и компромисс будет найден, заявил заместитель руководителя Администрации президента Адгур Лушба.

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"Если запрет на сельхозпродукцию еще понятен, то вопрос тары вызывает определенные сложности. У нас даже аджика вывозится в картонных коробках и на деревянных поддонах. И без этой упаковки она вывезена быть не может. Ставить ее в категорию сельхозпродукции, пораженной клопом, достаточно сложно. И это может коснуться продукции винодельческих предприятий, которые тоже используют картонную тару, — заметил заместитель руководителя Администрации президента. — Премьер-министр получил поручение президента о том, чтобы провести консультации с руководством правительства Российской Федерации на уровне вице-премьеров, министерств сельского хозяйства. Думаю, что какой-то компромисс будет найден".

Запрет на вывоз из Абхазии сельскохозяйственной продукции, в том числе и тары, приведет к ухудшению внутреннего экономического положения в стране, считает Лушба.

"Экономический ущерб будет достаточно ощутим для нашей республики. Это касается и мелких производителей, ориентированных на экспорт, и крупных производителей, которые выращивают свою продукцию, чтобы вывозить на российские рынки", — подчеркнул он.

Лушба отметил, что в год из Абхазии в Россию экспортируется различных товаров на 4-5 миллиардов рублей.

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"Это доход, который получают предприятия-производители. Из-за ограничений, как звенья одной цепи, рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет страны станет меньше. Мы многие предприятия ориентируем на производство экспортной продукции. И сами понимаете, ограничение экспорта сразу же ударит по нашим не только сельхозпроизводителям, но и иным, которые выпускают ту или иную продукцию, ориентированную на вывоз в Российскую Федерацию", — сказал замруководителя Администрации президента Адгур Лушба.

При этом он признал, что прямой финансовой помощи предприятиям ожидать не следует, потому что ресурсы республики скудные.

"Что касается организационных мер содействия, я думаю, что в результате консультаций будут предприняты все возможные меры для послабления либо создания условий, которые могли бы благоприятствовать вывозу сельхозпродукции", — заметил Лушба.

© Sputnik. Сергей Пятаков Абхазия запретила ввоз растительной продукции из Грузии

По поводу запрета на ввоз из Грузии продукции растительного происхождения Лушба отметил, что это временная мера.

"Карантинная инспекция Абхазии ввела запрет на ввоз – и это меры, вытекающие из тех программных действий, которые намечены руководством правительства. Посчитали нужным ввести такие ограничения, потому что сейчас наиболее активная фаза по борьбе с мраморным клопом. Речь не идет о стопроцентном уничтожении вредителя, пока стоит вопрос о том, чтобы максимально минимизировать популяцию", — сказал Лушба.

Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.