Большие проблемы маленьких читателей: куда делись книги на абхазском

Международный день детской книги ежегодно отмечается 2 апреля. Корреспондент Sputnik Абхазия узнал, какие книги для детей на абхазском языке самые востребованные, почему их так мало и что с ними не так.

Бадри Есиава, Sputnik

"Скромные" книжки

В Международный день детской книги корреспондент Sputnik Абхазия побывал в нескольких столичных книжных магазинах. Их прилавки не могут похвастаться богатым ассортиментом детской литературы на абхазском языке.

В книжном магазине "Абырлаш" вся коллекция книг для детей на абхазском языке поместилась на пяти полках небольшого шкафчика. Всего около восьми наименований, не считая детской Библии в единственном экземпляре.

Продавец Светлана Джопуа пожаловалась, что книг на абхазском языке для детей дошкольного возраста крайне мало, а те, что есть, были изданы много лет назад. Самые свежие издания датируются 2013 годом.

"Книг для детей на абхазском языке издается очень мало, и посмотрите, когда они вышли. Здесь стоят книги с 2003 по 2013 годы выпуска. Нужны свежие издания в большем количестве, более интересные", — сетует Джопуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детские книги на абхазском языке

По ее словам, детские книги на абхазском языке пользуются спросом. В основном родители спрашивают "Анбан", алфавит, "Абхазский язык для начинающих", пазлы с национальными сюжетами, хотят красочные книжки в твердом переплете с интересными и красивыми иллюстрациями.

"У нас даже нет алфавита. Кажется, последний раз выпускали в 2009 году, потихоньку раскупили и больше не дали нам. Просят книги с яркими картинками, как в российских книжках. Не хочу обижать наших художников, но многие родители говорят, что некоторые иллюстрации производят на них неприятные впечатления", — поделилась Светлана Джопуа.

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В основном на "скромном" прилавке магазина "Абырлаш" лежат детские книги на абхазском языке Гунды Квициния, Гунды Сакания, Джумы Ахуба, Нури Барателиа.

Такая же ситуация в другом книжном магазине, расположенном на проспекте Аиааира. Продавец Нина Кутарба рассказала, что не так давно из Фонда развития абхазского языка прислали список книг, которые у них можно заказать, но в этом списке нет новых изданий.

"Книги все те же. Единственное, сказали, что вышла новая энциклопедия для детей на абхазском языке, правда, мы ее пока не видели и точно не знаем, дадут ее нам или нет. Очень ждем", — сказала Кутарба.

Три проблемы детиздата

Заместитель Госкомитета Абхазии по государственной языковой политике Тамила Аршба отметила, что в свое время большой вклад в развитие детской литературы внесли Баграт Шинкуба, Таиф Аджба, Геннадий Аламиа, но сегодня, этой работой занимается не так много людей.

"К сожалению, традиция абхазской детской литературы в наши дни не столь богата. Несмотря на то, что есть произведения для детей, в частности стихотворения, нельзя сравнить нашу литературу с русской и мировой литературой. Думаю, что не будет ошибкой сказать, что абхазской литературе не столь присущи произведения для детей. На сегодня детской литературой занимается поэт Гунда Сакания, она пишет сказки в форме стихотворений ", — рассказал Аршба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детские книги на абхазском языке

Она подчеркнула, что в современной абхазской литературе нет ни одного писателя или поэта, который писал бы произведения исключительно для детей.

Госкомитет планирует заняться адаптацией народных сказаний для маленьких читателей.

"Мы внесли в бюджет адаптацию нартского эпоса для детей от 5 до 12 лет. Издание будет с иллюстрациями. Подготовка этого издания будет завершена в ближайшее время, мы думаем, что это будет большим подарком для детей. Иллюстрации выполнит художник Нодар Цвижба, автор текста Геннадий Аламиа. В издание войдут главные сюжеты нартского эпоса", — отметила Аршба.

Для сохранения государственного языка необходимо уделить особое внимание обеспечению необходимой литературой подрастающее поколение, уверена замруководителя Госкомитета.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детские книги на абхазском языке

"Для проведения более эффективной работы в этом направлении нам не хватает бюджета, также сказывается и то, что мало писателей и поэтов, которые занимаются детской литературой, и третья причина заключается в недостаточном количестве переводимой на абхазский язык детской литературы", — сказала Аршба.

2 апреля, в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена, по инициативе Международного совета по детской книге, с 1967 года отмечается Международный день детской книги.