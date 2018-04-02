Утром гроза: погода на 3 апреля в Абхазии

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Во вторник 3 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром ливневый дождь с грозой, во второй половине дня осадки прекратятся, прогнозируют синоптики республики.
Температура воздуха ночью от +6˚С до +11˚С, днем от +10˚С до +15˚С.
Атмосферное давление высокое, 767 миллиметров ртутного столба.
Температура морской воды +11˚С.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.
Волнение морской воды значительное, 5 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.