Утром гроза: погода на 3 апреля в Абхазии

Во вторник территория Абхазии будет находиться под влиянием смены теплых воздушных масс на более холодные, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Во вторник 3 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и утром ливневый дождь с грозой, во второй половине дня осадки прекратятся, прогнозируют синоптики республики.

Температура воздуха ночью от +6˚С до +11˚С, днем от +10˚С до +15˚С.

Атмосферное давление высокое, 767 миллиметров ртутного столба.

Температура морской воды +11˚С.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Волнение морской воды значительное, 5 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.