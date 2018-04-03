Эмоциональный Рахманинов: сольный концерт Алхаса Ферзба пройдет в Госфилармонии

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Амра Амичба. Эмоциональная и экспрессивная музыка Рахманинова будет интересна абхазской публике, сказал солист Абхазской филармонии Алхас Ферзба на пресс-конференции.

"В музыке Рахманинова большая глубина. Не нужно быть искушенным музыкантом или опытным слушателем, чтобы насладиться музыкой Рахманинова", — заметил певец.

Художественный руководитель Абхазской государственной филармонии, музыковед Эсма Джениа подчеркнула, что исполнение романсов Рахманинова нельзя пропустить.

"Они о каждом из нас, о знакомых эмоциях, обстоятельствах, в которые попадают юноша, девушка, молодой, зрелый мужчина, они о человеке. Романс — изначально демократичный жанр, понятный всем людям, которые считают себя достаточно просвещенными, интеллигентными в европейском смысле слова. Люди, которые интересуются музыкой, поэзий, искусством. Романс – это поэтический фрагмент, положенный на музыку. В романсе музыка играет очень важную роль. Это не иллюстрация текста. Это может быть самостоятельный образ и идея, которые композитор пытается донести, дополнить и вытащить второй смысл из текста поэтического", — пояснила Джениа.

Музыковед рассказала, что Рахманинов музыку писал большей частью на стихи своих современников – поэтов серебряного века.

"И музыку Рахманинова можно отнести к периоду серебряного века, символизма, знаков. Приглашаю всех любителей поэзии, музыки, любителей красивого голоса – это будет очень хороший концерт, — заверила Эсма Джениа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эсма Джения

Солист Абхазской филармонии признался, что ему волнительно выступать с сольной программой перед публикой.

"Раньше я выступал в Абхазии в сборных концертах. Но в качестве солиста Абхазской филармонии с сольным концертом выступаю впервые. Программа очень сложная, серьезная. С художественным руководителем филармонии Эсмой Джениа обсудили и решили сделать такую программу. Так как 2018 год юбилейный – 145-летие со дня рождения Рахманинова", — сказал Ферзба.

Он отметил, что аккомпанировать ему будет педагог Сухумского Музучилища Астанда Джикирба.

"Когда обсуждали вопрос по поводу концерта, она поддержала меня. Единственная сложность заключается в том, что мы мало репетировали. Я был в Москве, она здесь. Но я передал ей весь репертуар. Она отдельно занималась. Ее поддержка для меня очень важна. Программа сложная не только с точки зрения исполнительской для певца, но и для пианиста очень сложная. Потому что Рахманинов писал музыку не просто как аккомпанемент для певца, фактура фортепианная сложная", — заметил Алхас Ферзба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Алхас Ферзба

По словам художественного руководителя Гофилармонии Эсмы Джениа, в последнее время такие тематические концерты стали регулярным событием.

"На таком концерте Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба исполняла музыку Чайковского и Прокофьева, Кристина Эшба пела романсы Чайковского. Мы не боимся того, что зрителя может спугнуть одно имя в афише, — сказала музыковед. — Организуем не концерты, в которые напихано много всего разного популярного и вызовет однозначный интерес, так как известны и любимы. Есть стратегия у филармонии, мы живем не одним днем, не одним сезоном. Нам важно воспитать зрителя, который, возможно, сегодня еще не дошел, но завтра или через сезон придет к нам и уже приведет своего ребенка. Нам нужно вспахивать это поле, которое, к сожалению, после войны заросло сорняком. Нет привычки ходить в филармонию регулярно, но мы уверены, что она возникнет. Потому что очень интересные программы предлагает филармония в последние годы. Мы рады, что наш штат солистов Абхазской филармонии пополняется замечательными музыкантами, которые востребованы не только в России".

Среди ближайших планов Абхазской филармонии Джениа назвала концерт Государственного камерного оркестра, он выступит с фортепианным дуэтом "Piano Duo" 17 апреля, а также концерт четырех талантливых пианистов, студентов Сухумского музыкального училища.

Сольный концерт лауреата международных конкурсов Алхаса Ферзба в Абхазской государственной филармонии пройдет 4 апреля.