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Владимир Герия

Герия о мраморном клопе: будет в Абхазии постоянно

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (78)
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Начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия на пресс-конференции в Sputnik рассказал, когда количество мраморного клопа в Абхазии станет уменьшаться.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Мраморный клоп будет жить в Абхазии постоянно, но обязательно придет время, когда он войдет в экологическую систему Абхазии и не будет столь заметен, как в 2017 и в 2018 году, сказал начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия.

Пресс-конференция с представителями карантинной службы по вопросу борьбы и запрета ввоза растительной продукции из Абхазии в Россию
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мраморный клоп еще не вошел в экосистему Абхазии, соответственно у него нет естественных врагов: хищников, вирусов, болезней — природа не регулирует его численность, он чувствует себя очень комфортно и размножается колоссальными темпами", — добавил он.

Возможности борьбы с вредителем усиливается при поддержке российских специалистов и материально-технических средств, которыми Россия поддерживает республику в борьбе с мраморным клопом, заметил Герия.

"Надо отметить тот факт, что единственное средство борьбы с мраморным клопом — это химическое воздействие. Вредитель очень уязвим перед опрыскиванием ядохимикатами, и все насекомые, на которые попадает активное химическое вещество, погибают. Но здесь палка о двух концах, чтобы полностью уничтожить насекомое, надо повсеместно применить химикаты, от этого страдает не только клоп, но все организмы, которые являются аборигенными в Абхазии", — подчеркнул специалист.

Меры, которые предпринимаются, направлены на то, чтобы спасти продукты сельского хозяйства. В первую очередь те, которые важны для пополнения бюджета, это орех и цитрусовые, заметил Герия.

Уничтожение клопов в Адзубже
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Мы обязательно должны максимум сил приложить для того, чтобы уничтожить насекомого. Сейчас еще идет процесс зимнего покоя вредителя, и он будет продолжаться в зависимости от погодных условий еще на протяжении двух-трех недель. Для жизни и деятельности этого насекомого очень хорошо подходят климатические условия, у него пять-шесть генераций отмечается в Абхазии, в Краснодарском крае эта цифра меньше, в странах Европы и Америки, где очень страдают от этого насекомого, две-три генерации", — подчеркнул специалист.

Перепады температур в этом году были очень благоприятны в борьбе с мраморным клопом, сказал Герия.

"Перепады температур отрицательно сказываются на развитие особи, потому что ложное пробуждение — это стресс, ученые полагают, что стрессу были подвержены в течение двух-трех месяцев до 80% насекомых", — отметил он.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным.

Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (78)



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