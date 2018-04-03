Ардзинба об импорте сельхозпродукции в Абхазию: существенно сократился

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба рассказал корреспонденту Sputnik о том, как местные производители "завоевывают" абхазский рынок, какие делают в этом успехи и почему не надо стремиться к полному импортозамещению.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Импорт товаров, которые производятся в Абхазии, за последние годы существенно сократился, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия Министр экономики республики Адгур Ардзинба.

"Импорт овощей и других товаров, которые производятся в Абхазии, существенно сократился с 2013-2014 годов. К примеру, импорт томатов сократился почти в четыре раза за этот период. Это следствие того, что в Абхазии появились собственные производители, ориентированные на экспорт и внутренний рынок", — отметил Ардзинба.

Министр подчеркнул, что процесс замены импортируемых товаров на собственную продукцию займет немало времени, но стремится к стопроцентному результату в этом направлении, не стоит. По мнению Ардзинба, это не только невозможно, но и не правильно.

"Полностью заменить импорт – это вопрос не одного дня, но процесс идет. Несмотря на то, что у нас есть широкое производство, например, вина, этот напиток тоже импортируется в Абхазию, пусть и не в больших количествах. Речь идет о пожелании потребителя, который может предпочитать импортную продукцию. Полностью отказаться от них не только невозможно, но и неправильно. Такой задачи у нас нет", — отметил Адгур Ардзинба.

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Есть категория товаров, которые относятся к "критическому импорту", добавил министр экономики страны. В их перечень входят товары, которые не производятся в определенной стране и в случае Абхазии, список этот довольно длинный.

Государство в силу своих возможностей старается помогать местным производителям, которым сложно конкурировать с зарубежными компаниями даже на внутреннем рынке, подчеркнул Ардзинба и добавил, что существуют определенные ограничения по тарифному регулированию торговли товарами между Абхазией и Россией.

"Между Абхазией и Россией подписано соглашение о режиме торговли товарами, в рамках которого все товары на наш рынок поставляются без пошлины и по такому же принципу абхазские товары вывозятся в Россию. В части тарифной политики мы регулировать не можем, так как международные соглашения выше внутреннего законодательства, но существует широкий спектр нетарифных мер регулирования – субсидирование, адресная поддержка, в чем государство всячески помогает", — сказал Ардзинба.

В Абхазии уже действуют программа поддержки экспортоориентированных предприятий, закон "Об инвестиционной деятельности", в рамках которого государство может предоставлять налоговые каникулы предприятиям.

Министр экономики республики также прокомментировал ситуацию с высокими ценами на местную сельхозпродукцию в сравнении с импортным товаром. По его словам, важную роль в этом играют объемы производства и реализуемой продукции.

"Это, в первую очередь, связано с тем, что внешние товаропроизводители, как правило, намного крупнее и мощнее. То есть, у них себестоимость снижается за счет объема. Если сравнивать абхазские крупные предприятия с российскими, то по их мерках они относятся к малым предприятиям. Годовой оборот среднего российского производителя около 25 миллиардов рублей", — рассказала Ардзинба.

Министр добавил, что абхазская продукция намного качественнее своих конкурентов и это делает ее более полезной, за что потребитель готов платить.

Абхазская продукция меняется в лучшую сторону, как по внешнему виду, так и по свойствам, что стало возможным благодаря местным предпринимателям, уверен Ардзинба. Эта положительная динамика, подчеркнул он, происходит, несмотря на ограниченный доступ к кредитным ресурсам, которые способствуют расширению бизнеса и поднятию его уровня на более высокую планку.

Вопрос кредитования бизнеса рано или поздно должен быть решен, уверен министр экономики.