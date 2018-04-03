Уютный кинофестиваль: первый конкурсный день кинофорума в Сухуме

О том, как прошел первый день Сухумского международного кинофестиваля, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik

Надорвать бумажку

Первый день Сухумского международного кинофестиваля показал, что он стал востребованным не только среди 32 участников — молодых режиссеров из почти двадцати стран, но и среди зрителей. По дороге к РУСДРАМу, среди спешащих на кинопоказ, встретила и своего лектора по философии, с которым не виделась почти пятнадцать лет.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумский международный кинофестиваль открылся в столице

"Удачного просмотра", — пожелала она, спеша занять свое место в зрительном зале.

Программный директор кинофестиваля Алексей Камынин объяснял собравшимся, что каждый может проголосовать за понравившийся фильм.

"Вам сейчас раздают бумажки для зрительского голосования. После показа вам надо будет надорвать бумажку только возле одного фильма, который вам понравился. Или если есть с собой ручка, поставить галочку. Только один фильм можно выбрать, обращаю ваше внимание, потому что на прошлом показе, видно, так понравились фильмы, что отметили несколько. Но такие листы будут признаны не действительными", — предупредил Камынин.

Также организаторы фестиваля напомнили, что 4 апреля состоится мастер-класс сценариста Михаила Местецкого по короткометражному кино.

"Приходите! Такое в Абхазии точно впервые. Это очень интересно, потому что Михаил известный и талантливый сценарист. Если кто-то придет со своим сценарием, он может дать совет", — сказал программный директор кинофестиваля Алексей Камынин.

Во второй половине дня на конкурс представили пять короткометражных фильмов — абхазского "Лимонадного Джо", иранскую "Retouch" (ретушь – ред.), немецкого "неизвестного" "Someone" (кто-то – ред.) и российские фильмы "Собачатина" и "Тупик".

Режиссер фильма "Лимонадный Джо" Атана Агрба в 16 лет поступила во ВГИК на факультет режиссуры. Год училась на режиссера документального кино, сняла короткометражный документальный фильм, который принимал участие в Международном Студенческом Фестивале ВГИК.

"Сегодня я представляю вам первый короткометражный игровой фильм. Это моя студенческая работа. Ровно год назад его снимала, буквально в этих числах апреля. Для меня этот фильм флакон воспоминаний моего послевоенного детства. Я вложила в него все свои портреты, запахи, вплоть до звуков, хочу, чтобы, посмотрев его, вы окунулись в мое атмосферное прекрасное детство. Несмотря на сложные послевоенные условия на самом деле оно было волшебным. Я желаю, чтобы это волшебство вам передалось", — сказала Атана Агрба в своем эмоциональном выступлении перед показом.

"Лимонадный Джо" — история о дружбе мальчика с владельцем лимонадной будки Джо, который по какой-то причине стал изгоем общества. Мальчик — единственный друг Джо. Но, попав под влияние местных хулиганов, мальчик становится соучастником разгрома будки Джо. Как отметила Атана Агрба фильма, короткометражный фильм "Лимонадный Джо" собран и рассказан историями, голосами, портретами из детства режиссера.

Кинематографичная Абхазия

Еще один молодой режиссер, который решил принять участие в конкурсе, выпускник первого режиссерского курса Алексея Попогребского в "Московской Школе Кино" Антон Сазонов. Короткометражный фильм "Тупик" — дипломная работа и дебют в кино.

"Мой фильм о семье, которая находится на грани развода. В отношениях Саши и Вадима затянувшийся кризис — кажется, что теперь супругов связывают только недовольство, озлобленность, раздражение. Нескончаемую ссору не унять даже общей беде: с дачи сбежал их сын Гриша, случайно услышавший, как бабушка с дедушкой обсуждали грядущий развод родителей. Поиски мальчика приводят героев в лес", — рассказывает режиссер.

Он заметил, что в его фильме играют актриса московского театра имени Пушкина Анастасия Лебедева и известный актер Артем Быстров.

"На ряде фестивалей участвовал с фильмом "Тупик", в том числе на Кинотавре. Приза не получил, но был получен опыт. Кинотавр большой, важный в России фестиваль, — сказал Антон Сазонов. – Услышал о Сухумском кинофестивале и решил принять в нем участие. Немаловажный аспект на таких фестивалях денежный приз, который стимулирует к участию. Это всегда плюс, если получишь награду, сделать снимешь еще".

В планах у молодого режиссера снимать полнометражное кино и сериалы.

"Пока формулирую идеи, которые хотел бы транслировать через полный метр. А до этого есть желание снять даже не одно, а несколько короткометражных фильмов, — поделился Сазонов. — Есть рассказы, повести, романы, есть длинные истории и короткие. Короткий метр – это рассказ и хорошая форма, в которой можно рассказать какую-то историю. Повесть – это полнометражная картина. Роман – это сериал. В планах есть сделать и сериал, если позволят обстоятельства".

Режиссерским глазом Антон Сазонов определил, что Абхазия кинематографичная страна.

"Море замечательное, создает атмосферу. Здесь есть солнце, прекрасная природа, горы. Очень красиво. Если сценарий позволяет, здесь можно снимать кино. И мне кажется, это будет интересным, — сказал он. Здесь на фестивале встретил выпускник моего же преподавателя — Владимир Мункуев привез фильм "Счастье". С остальными участниками пока не успел познакомиться. Кого-то я заочно знаю, с другими познакомлюсь еще. Только первый день".

Председатель жюри Сухумского международного кинофестиваля российский режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян призналась, что обожает короткометражное кино.

"Я фанат и все это знают. Каждый год я снимаю по одному короткометражному фильму для благотворительного аукциона. И люблю фестивали короткого метра. За три дня можно посмотреть 32 фильма, и если это хорошее кино, то это всегда полноценное кино. И мне всегда было жаль, что у нас в России короткий метр был частью учебного процесса. То есть, когда человек заканчивал институт, он больше его не снимал. Сейчас я вижу, что тенденции меняются. Короткий метр вдруг стал модным. Даже именитые профессиональные режиссеры возвращаются к этому жанру и снова снимают короткометражное кино. Мне кажется, это хорошая тенденция. Потому что это отдельный, очень интересный жанр", — сказала Меликян.

Председатель жюри поделилась впечатлениями от церемонии открытия Сухумского кинофестиваля.

"Очень демократичная, домашняя атмосфера, которая обычно не бывает на таких кинофестивалях. И невероятно дружелюбный зал. Как будто все родственники сидят в зале. Это ощущалось. Это было необычно, — заметила она. – А сегодня встала рано утром. Гуляла по набережной, когда город еще спал. И конечно, поражалась красоте того, что я видела. И это кинематографично очень".

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Информационную поддержку первому Сухумскому международному кинофестивалю оказывает информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.