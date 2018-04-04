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Вспашка земель в селе Багмаран

Даур Тарба: бесплатной вспашки земель для крестьян в этом году не будет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал в интервью Sputnik о том, почему в этом году не планируется бесплатная вспашка земель для крестьян.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Бесплатной вспашки земель, принадлежащих крестьянам, в 2018 году не будет, сказал в интервью Sputnik министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

Связано это с сокращением бюджета Министерства сельского хозяйства.

"У нас просто нет денежных средств. Хотелось бы провести такую акцию, она нужна, потому что это наши граждане, наши села. В этом году у нас предусмотрена помощь семьям погибших, одиноким матерям, многодетным семьям, этим людям как помогали, так и будем это делать, но, к большому сожалению, наша техника в ужасном положении", — заметил министр.

Даур Тарба отметил, что сельскохозяйственная техника часто ломалась.

Даур Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тарба: заговорили о бесплатной вспашке, и земли вышли из тени

"В прошлом году мы обратились с письмом к президенту Абхазии для проведения акции по бесплатной вспашке земель крестьянам. На первый взгляд, эта акция казалась осуществимой и беспроблемной, но впоследствии погодные условия нам не дали в полном объеме осуществить наши планы и задачи, но тем не менее мы вспахали 3 тысячи 40 гектаров земли", — добавил министр.

Помимо вспашки, всем районам была оказана помощь горючим.

"Мы бесплатно раздали горючее, чтобы помочь нашим гражданам. На эти цели было выплачено из резервного фонда президента Абхазии пять с половиной миллионов рублей", — рассказал Тарба.

Всего по Абхазии 23 пахотных трактора, которые находятся в рабочем состоянии. Он отметил, что ожидается прибытие из России новой сельскохозяйственной техники, после чего особых проблем с земельными работами не будет.




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