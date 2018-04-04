Гудаутский район определился с датой "химатаки" на мраморного клопа

Начальник управления сельского хозяйства Гудаутского района Юрий Кварацхелия в интервью Sputnik рассказал о работе, направленной на уничтожение мраморного клопа в районе.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. С 20 апреля будут начаты работы по химическому уничтожению мраморного клопа в Гудаутском районе, сказал в интервью Sputnik начальник Управления сельского хозяйства Гудаутского района Юрий Кварацхелия.

"В Гудаутском районе создан штаб, соответственно в каждом селе также созданы штабы. Всего в районе создано 150 групп для уничтожения мраморных клопов, на сегодняшний день мы уничтожаем клопа механическим способом", — добавил он.

Специалист отметил, что распространение вредителя в Гудаутском районе не столь значительно в сравнении с восточными районами республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минсельхоз Абхазии распространит 10 тысяч листовок о борьбе с мраморным клопом

"Такого распространения, как в восточной части Абхазии, у нас нет, мраморного клопа мы увидели осенью прошлого года, прилетевшего зимовать для дальнейшего размножения. Пока вредителя не так много, но если мы сейчас хорошо не поработаем, то осенью его может быть уже много", — подчеркнул Кварацхелия.

Созданные группы состоят из трех человек каждая, они собирают мраморного клопа в орешниках, цитрусовых насаждениях, на различных видах фруктовых деревьев и в других местах скопления вредителя, заметил он.

"450 человек официально будут задействованы в химической обработке, на сегодня у нас уже есть 495 литров ядохимикатов на проведение работ, и еще будем получать необходимые вещества", — сообщил Кварацхелия.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным.

Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.