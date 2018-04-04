Счастливое число: абхазские каратисты взяли 13 золотых на турнире в Сочи

Открытые городские соревнования по косики каратэ в Сочи проводились с 31 марта по 1 апреля.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские спортсмены завоевали 13 первых мест на Открытых городских соревнованиях по косики каратэ, проходивших в Сочи, сказал в интервью Sputnik президент Федерации косики каратэ Абхазии Демис Адлейба.

"Мы принимали там участие в составе 18 спортсменов, по итогам турнира наши спортсмены выиграли 31 медаль, из них 13 первых мест, 7 серебряных медалей и 11 бронзовых наград. Медалей так много потому, что некоторые спортсмены выступали в двух дисциплинах косики каратэ, например, Самир Хварцкия выступал в двух дисциплинах – ката и кумите, он стал победителем в обеих дисциплинах", — добавил он.

Среди отличившихся спортсменов, принявших участие в Открытых городских соревнованиях по косики каратэ в Сочи, помимо Самира Хварцкия, ставшего абсолютным чемпионом, Адлейба назвал и других юных каратистов.

"В младшей возрастной категории отличился Сандро Киут, он занял третье место, также Нарт Арсалия, из девочек отличились София Авидзба и Сария Хупория", — подчеркнул президент Федерации косики каратэ Абхазии.

На соревнованиях в Сочи принимали участие юные спортсмены из Абхазии в возрасте от 6 до 13 лет.

Демис Адлейба сообщил, что абхазские спортсмены готовятся принять участие в Кубке Азии по косики каратэ, который пройдет в Барнауле 12 мая.