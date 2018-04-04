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Отдых туристов в Абхазии

Как сократился турпоток в Абхазию в 2017 году

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Министр туризма Автандил Гарцкия подвел итоги туристического сезона в 2017 году, который оказался неудачным в сравнении с предыдущими сезонами.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Астанда Ардзинба. Общее количество туристов, посетивших Абхазию в 2017 году, составило 800 тысяч человек, тогда как за аналогичный период 2016 года в республику прибыл 1 миллион 300 тысяч туристов, сообщил на совещании по подготовке к туристическому сезону министр туризма Автандил Гарцкия.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
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Если в 2016 году однодневные экскурсии в республику привлекли 600 тысяч человек, то в 2017 году эта цифра сократилась почти в двое — 350 тысяч однодневных туристов..

При этом Гарцкия отметил, что эти цифры не учитывают число отдыхающих в частном секторе, поскольку их учет в республике не ведется.

По словам министра, санаторно-курортной деятельностью в Абхазии занимаются 360 объектов размещения с количеством мест на 23 тысячи человек. Из них 80 пансионатов, домов отдыха и гостиниц, которые в 2017 году приняли 103 тысячи туристов. Это на 35 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

По обновленным данным Минтуризма, в Абхазии 279 минигостиниц с общим количеством мест на 7 тысяч человек.

Гарцкия также отметил, что размер платных услуг в 2017 году составил 1 миллиард 406 миллионов рублей, тогда как за аналогичный период 2016 года эта цифра была 1 миллиард 758 рублей.

Экскурсионной деятельностью в республике занимаются 45 турфирм. Они в прошедшем году обслужили 186 тысяч человек, тогда как в 2016 году их услугами воспользовалось 253 тысячи туристов.

Кроме того, Гарцкия отметил снижение числа посетителей объектов массового посещения.

Кристина Лакербая
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В частности, выручка Рицинского национального реликтового парка снизилась за год на 77 миллионов рублей. В 2017 году она составила 127 миллионов, в 2016 году — 204 миллиона.

Схожая ситуация в Новоафонской пещере, которую в прошедшем году посетило 327 тысяч человек, а за аналогичный период 2016 года 392 тысячи. Выручка сократилась соответственно со 197 миллионов рублей до 165 миллионов.

Среди причин, повлиявших на снижение уровня потока туристов, министр назвал неблагоприятные погодные условия, убийство туриста из Москвы, падение прогулочного самолета в Пицунде, где погибло трое российских граждан, а также взрыв на складе боеприпасов в селе Приморское, в результате которого также погибли и пострадали туристы.

Он также отметил, что на итоги туристического сезона повлияло открытие Турции и Египта для российских туристов.




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  • Пожар, фото из архива
    Ошибка "сапера"

    Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.

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