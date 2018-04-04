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Сухумский международный кинофестиваль

Набитый зал: участник Сухумского кинофестиваля поделился впечатлениями

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (18)
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Сценарист, участник первого Сухумского кинофестиваля Егор Никитин в интервью на радио Sputnik Абхазия рассказал о своем фильме "У меня есть брат".

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Первый Сухумский международный кинофестиваль организован очень хорошо, сказал в интервью Sputnik Абхазия сценарист фильма "У меня есть брат" Егор Никитин.

"Здесь очень дружелюбная атмосфера, видно, что это очень важный фестиваль, очень много людей пришло на церемонию открытия, зал был битком набит, это здорово, что приходит много зрителей смотреть фильмы. Мне кажется, это главное, для чего стоит проводить кинофестивали", — добавил он.

Егор Никитин рассказал, что в Абхазию он приехал впервые.

"Мне здесь очень нравится, пока увидел здесь немногое, но уже прошлись по набережной, увидели памятник махаджирам. Затем нас провели по некоторым улицам, показали галерею, где проходит выставка современных художников", — подчеркнул он.

Сценарист рассказал о фильме, с которым он принимает участие в кинофестивале.

Кинофестиваль
© Sputnik Амра Амичба
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"Это история о двух братьях, у старшего своя семья, ребенок, а младший живет в семье отца и зависит от нее. В какой-то момент происходит трагическая ситуация, младший брат убивает отца и приходит за помощью к старшему брату. Он сначала сдает его в полицию, затем встает выбор между братским долгом и реальностью, которую он как-то должен разрешить", — рассказал Егоров.

Сюжет фильма основан на жизненном опыте режиссера Максима Кузнецова, который работал следователем на протяжении многих лет.

"Фильм основан на реальных событиях, затем мы внесли в нее детали, но основа была такой же. Это мой первый короткометражный фильм и вообще, первый фильм, снятый по моему сценарию", — отметил сценарист.

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Информационную поддержку первому Сухумскому международному кинофестивалю оказывает информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (18)



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  • Пожар, фото из архива
    Ошибка "сапера"

    Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.

  • Станция в один МВт запущена в селе Шеник Армавирской области.
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