Крепкий, как Тачкум: жюри отсмотрело половину картин второго дня Сухумского кинофестиваля

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. После завершения первой части показа фильмов второго конкурсного дня Сухумского международного кинофестиваля создатели картин отвечали на вопросы зрителей.

© Sputnik Амра Амичба Уютный кинофестиваль: первый конкурсный день кинофорума в Сухуме

В первой половине второго дня показа конкурсных картин зрителям продемонстрировали шесть фильмов: "A Fathers Day" (День отца) из Великобритании, французскую картину "Les Miserables" (Отверженные), российские работы "У меня есть брат" и "Счастье", "Мама" из Узбекистана и испанскую ленту "Sputnik".

После показа картин ответить на вопросы зрителей вышли: актер знаменитого сериала "Саша Таня" Андрей Гайдулян, исполняющий роль в конкурсной картине "Медсестра", сценарист "У меня есть брат" Егор Никитин и режиссер фильма "Счастье" Владимир Мункуев.

Егор Никитин отметил, что кинофестиваль ему очень понравился, и его необходимо продолжать и далее.

"Будет очень здорово, если он будет проводиться каждый год, будут приезжать режиссеры, зрители приходить на фильмы, мне кажется, что это здорово. Такое кино можно увидеть только на кинофестивалях, и их можно показать, как правило, только на кинофестивалях, поэтому это здорово, это отличная инициатива проводить кинофорум", — считает сценарист.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обсуждение конкурсных картин кинофестиваля

Популярный актер Андрей Гайдулян также поделился своими впечатлениями от кинофестиваля в республике.

"Я впервые в Абхазии, я очень счастлив здесь быть, давно собирался приехать в Абхазию, но не получалось, говорю это искренне. У вас очень красиво, мне очень нравится, не было сомнений ехать или нет, так как в Москве очень холодно, я приехал сюда с корыстной целью погреться на солнце и подышать свежим воздухом", — признался актер.

Гайдулян считает, что абхазский кинофорум организован хорошо.

"У вас на набережной стоит маленький старичок Тачкум, я готов сравнить ваш фестиваль с этим маленьким, но очень крепким старичком. В других фестивалях и бюджет больше, и размах есть. Артисты, режиссеры и продюсеры "жирные" приезжают. У вас первый фестиваль и очень соответствует всему, что здесь происходит. Очень классное жюри, мощные люди приехали", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обсуждение конкурсных картин кинофестиваля

Актер также отметил хорошую конкурсную программу.

"Все очень крепко, как ваш Тачкум, — сравнил он.

Андрей Гайдулян поделился впечатлениями от картины "Лимонадный Джо" абхазского режиссера Атаны Агрба.

"Я вчера опоздал на фильм "Лимонадный Джо", но часть я успел посмотреть, очень понравились дети в этом фильме. Я очень сложно отношусь к детям-актерам, они очень часто разочаровывают, мне не нравится, как дети играют в кино обычно, но дети в "Лимонадном Джо" мне очень понравились, у них были очень хорошие глаза", — сказал Гайдулян.

Режиссер картины "Счастье" Владимир Мункуев признался, что ему очень понравилась картина "У меня есть брат", которая была показана в первой части второго дня показа конкурсных работ, а среди фильмов первого дня показа он выделил "Собачатину" режиссера Ксении Тищенко.

Фильм "У меня есть брат" основан на реальных событиях. Картина рассказывает о двух братьях, младший из которых совершает убийство отца и приходит за помощью к старшему брату, который помог ему избежать наказания. Сюжет фильма основан на жизненном опыте режиссера Максима Кузнецова, который работал следователем.

"Совершивший убийство избежал наказания по закону, его прикрыл старший брат, насколько это правильно?" — задала вопрос одна из зрительниц.

На что сценарист Егор Никитин ответил, что он не ставил перед собой задачу ответить на вопрос, что правильно, а что нет.

"Я не пытаюсь вам сказать что правильно, а что нет, не уверен, что у меня есть право говорить, что вот так правильно и так нужно поступать", — сказал Никитин.

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Sputnik Абхазия выступает информационным партнером Первого Сухумского международного кинофестиваля.