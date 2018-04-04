Минтуризма Абхазии призвало обеспечить безопасность на пляжах

Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия призвал различные государственные структуры консолидировать усилия по обеспечению безопасности на пляжах республики.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik, Астанда Ардзинба. Туристы приезжают в Абхазию в основном ради теплого моря и в среднем восемь дней из десяти проводят на пляже, сказал министр туризма Автандил Гарцкия на совещании по подготовке к туристическому сезону в среду 4 апреля.

Гарцкия особенно отметил, что обеспечение безопасности на пляжах – задача, которую должны сообща решать различные госструктуры.

"Больше всего мы говорим о безопасности, но безопасность — это не только работа правоохранительных органов, но и работа санитарно-эпидемиологических служб, Госстандарта, МЧС, Минздрава", — отметил министр.

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По его словам, в плане мероприятий по подготовке летних курортных сезонов до 2020 года, принятом Кабмином в апреле 2016 года, особое место занимают пунткы об оборудовании пляжей спасательными станциями и инвентарем, а также об обследовании морского дня в зонах купания, его очистки.

Кроме того, Гарцкия подчеркнул важность создания в зонах купания отдельных коридоров, которые были бы ограничены буйками, для скутеров, гидроциклов и моторных лодок.

"Чтобы не ездили по головам", — пояснил министр.

Ответственные за проведение этих мероприятий, по словам министра, главы администраций и МЧС, а также Государственная инспекция по маломерным судам.