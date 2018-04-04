Кове о "Шаге к лучшему будущему" от Грузии: реальный шаг – только признание суверенитета

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с новой инициативой под названием "Шаг к лучшему будущему", которая, по его мнению, направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южная Осетия в среду 4 апреля.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Лишь признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии может стать реальным шагом к лучшему будущему, а не ложь в угоду своим корыстным политическим амбициям, считает глава МИД Абхазии Даур Кове, комментируя заявление премьер-министра Грузии.

"Республика Абхазия — независимое, суверенное государство. Единственным шагом в лучшее будущее является признание Грузией независимости Республики Абхазия и построение полноценного межгосударственного диалога между нашими странами во имя стабильности и процветания будущих поколений. Альтернативы этому процессу нет", — написал Кове.

Он также добавил, что Грузия исчерпала свои ресурсы давления на Абхазию и в очередной раз решила продемонстрировать мировому сообществу некое подобие дружелюбия в отношении нее, умело маскируя свои истинные намерения под личиной вышеназванных инициатив.

Он обратился к политическому руководству Грузии с предложением о прекращении лжи в угоду корыстным политическим амбициям.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в среду 4 апреля выступил с инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая, по его мнению, направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южная Осетия.