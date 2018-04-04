План "Курорт": милицию переведут на усиленный режим работы

Министерство внутренних дел Абхазии на совещании по подготовке к курортному сезону сообщило о комплексе мер по обеспечению безопасности туристов.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Астанда Ардзинба. Министерство внутренних дел Абхазии разработало специальный план мероприятий, направленных на усиление борьбы с преступностью и охрану безопасности отдыхающих во время курортного сезона, сообщил глава МВД Гарри Аршба на совещании по подготовке к туристическому сезону в среду 4 апреля.

"Нами будут предприняты профилактические меры по информированию организованно прибывающих на отдых туристов с целью соблюдения ими элементарных мер безопасности, по обеспечению необходимой информацией, способствующей повышению бдительности", — отметил министр.

По словам Аршба, в ведомстве разработан план "Курорт", в соответствии с которым определены дислокации и маршруты патрулирования, графики дежурств личного состава. Учитывая криминальную обстановку во время курортного сезона в 2017 году, в этом году весь личный состав подразделений будет переведен на усиленный вариант несения службы, добавил министр.

С мая по октябрь 2017 года, по данным МВД, было зарегистрировано 90 преступлений, совершенных в отношении отдыхающих. Большая их часть носила имущественный характер, то есть это были грабежи, разбойные нападения и кражи.

© Sputnik Томас Тхайцук Минтуризма Абхазии призвало обеспечить безопасность на пляжах

В этом году МВД намерено распространять памятки с номерами телефонов экстренных служб и телефонов доверия среди туристов, прибывающих в республику на частном автотранспорте, сообщил глава ведомства.

Кроме того, по словам Аршба, сотрудники правоохранительных органов проведут профилактические беседы с людьми, сдающими жилую площадь отдыхающим. Они будут нести личную ответственность за имущество проживающих у них граждан, о чем будут предварительно письменно предупреждены, заявил глава МВД.

Министр также отметил, что участковые инспекторы совместно с представителями администраций городов и районов будут систематически проверять состояние объектов размещения туристов и контролировать работу служб безопасности.

Профилактические и оперативные меры будут предприняты, по его словам, и в отношении деятельности экскурсоводов и турфирм, у которых нет разрешительных документов. Пресекаться также будут факты использования диких животных и птиц в коммерческих целях.