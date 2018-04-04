20:49 04 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Сотрудники милиции на митинге в поддержку подписания договора с РФ. Фото с места события.

План "Курорт": милицию переведут на усиленный режим работы

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
19630

Министерство внутренних дел Абхазии на совещании по подготовке к курортному сезону сообщило о комплексе мер по обеспечению безопасности туристов.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Астанда Ардзинба. Министерство внутренних дел Абхазии разработало специальный план мероприятий, направленных на усиление борьбы с преступностью и охрану безопасности отдыхающих во время курортного сезона, сообщил глава МВД Гарри Аршба на совещании по подготовке к туристическому сезону в среду 4 апреля.

"Нами будут предприняты профилактические меры по информированию организованно прибывающих на отдых туристов с целью соблюдения ими элементарных мер безопасности, по обеспечению необходимой информацией, способствующей повышению бдительности", — отметил министр.

По словам Аршба, в ведомстве разработан план "Курорт", в соответствии с которым определены дислокации и маршруты патрулирования, графики дежурств личного состава. Учитывая криминальную обстановку во время курортного сезона в 2017 году, в этом году весь личный состав подразделений будет переведен на усиленный вариант несения службы, добавил министр.

С мая по октябрь 2017 года, по данным МВД, было зарегистрировано 90 преступлений, совершенных в отношении отдыхающих. Большая их часть носила имущественный характер, то есть это были грабежи, разбойные нападения и кражи.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Минтуризма Абхазии призвало обеспечить безопасность на пляжах

В этом году МВД намерено распространять памятки с номерами телефонов экстренных служб и телефонов доверия среди туристов, прибывающих в республику на частном автотранспорте, сообщил глава ведомства.

Кроме того, по словам Аршба, сотрудники правоохранительных органов проведут профилактические беседы с людьми, сдающими жилую площадь отдыхающим. Они будут нести личную ответственность за имущество проживающих у них граждан, о чем будут предварительно письменно предупреждены, заявил глава МВД.

Министр также отметил, что участковые инспекторы совместно с представителями администраций городов и районов будут систематически проверять состояние объектов размещения туристов и контролировать работу служб безопасности.

Профилактические и оперативные меры будут предприняты, по его словам, и в отношении деятельности экскурсоводов и турфирм, у которых нет разрешительных документов. Пресекаться также будут факты использования диких животных и птиц в коммерческих целях.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Будьте здоровы!

    Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией о страховании россиян, постоянно проживающих в республике.

  • Пожар, фото из архива
    Ошибка "сапера"

    Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.

  • Станция в один МВт запущена в селе Шеник Армавирской области.
    Энергия солнца

    Солнечная электростанция мощностью в 55 мегаватт будет построена в Армении до конца будущего года.

  • Часовой на командном пункте у флагов России и Казахстана во время военных учений на полигоне Оймаша в Казахстане, архивное фото
    В ногу со временем

    Казахстан хочет актуализировать договор с Россией о военном сотрудничестве. Какие вопросы обсудили министры обороны двух стран?

  • Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото
    Солдат удачи

    В Кыргызстане против гражданина страны, воевавшего в Сирии на стороне боевиков, возбудили дело по статье "наемничество".

  • СИЗО, архивное фото
    Дело о шпионаже

    Почему заседание по делу задержанного на Украине по подозрению в шпионаже белоруса Юрия Политики перенесено на 5 апреля?

  • Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
    Магнит для аудитории

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила Совет Латвии по СМИ за привлечение аудитории к Sputnik.

  • Здание правительства Литвы
    Опасный капитал

    Бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс назвал заработанный в России капитал угрозой для безопасности литовской политики.

  • Люди на улицах Кишинева. Архивное фото
    Стареющая Молдова

    Молдова является второй страной в мире с самой низкой рождаемостью после Португалии. С чем связана неутешительная динамика?

  • Рукопожатие, архивное фото
    Чистое небо

    Россия и Таджикистан сняли ранее введенные взаимные ограничения для авиакомпаний. О чем договорились стороны?

  • Чайка на выставке ретро-автомобилей в Ташкенте
    Автомобильная редкость

    В интернете появилось сообщение о продаже автомобиля ГАЗ-13 "Чайка" образца 1980 года, на котором ездил Брежнев во время визита в Узбекистан.

  • Тотальный диктант
    К диктанту готовы

    Началась регистрация участников всемирной образовательной акции "Тотальный диктант" – в Таллинне его впервые напишут на нескольких площадках.

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Будьте здоровы!

    Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией о страховании россиян, постоянно проживающих в республике.

  • Пожар, фото из архива
    Ошибка "сапера"

    Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.

  • Станция в один МВт запущена в селе Шеник Армавирской области.
    Энергия солнца

    Солнечная электростанция мощностью в 55 мегаватт будет построена в Армении до конца будущего года.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
Саранск - город-организатор Чемпионата мира - 2018
Пожар в торговом центре Персей в Москве
Пожар в торговом комплексе "Персей для детей" в Москве
Как бороться с мраморным клопом в Абхазии
Мраморный клоп и как с ним бороться

Соцсети

Sputnikabkhazia