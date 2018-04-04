"Сахарный" ликбез: "Школа диабета" открылась в Сухуме

Для чего открыли "Школу диабета", кто ее должен посещать, чем будут полезны занятия для страдающих сахарным диабетом и кто первым пришел на урок, в материале корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik

Врачи-учители

"Школа диабета" для страдающих вторым типом этой болезни начала работу при консультативной поликлинике Республиканской больницы.

Каждую среду в 15 часов занятия могут посещать все, кто хочет узнать больше о том, как вести правильный образ жизни, чтобы не вызвать осложнения из-за заболевания.

Отвечать на вопросы и учить будут три доктора — главный эндокринолог Абхазии Юлия Кубрава и ее коллеги Анжела Адлейба и Рената Анкваб.

"Школа для того, чтобы пациенты знали точно, а не от родственника или соседа, который занимается нетрадиционной медициной, как лечить сахарный диабет. Очень много случаев, когда лечатся в домашних условиях, а потом уже поступают в больницу в тяжелом состоянии, когда сложно, порой, их спасти", — отметила Юлия Кубрава

Врачи-эндокринологи где своими силами, где с помощью больницы приобрели плакаты и методические пособия.

© Sputnik Амра Амичба Юлия Кубрава

"Мы будем объяснять, что диабет – это не заболевание, а образ жизни. Просто должны выбрать приоритеты для себя — качество жизни хорошее или вкусное, но неправильное питание. Если делать это правильно, и изменить свои пристрастия к еде, качество жизни не будет страдать", — подчеркнула Кубрава.

По ее словам, в Абхазии зарегистрировано 3200 человек с этим диагнозом.

"Самое грозное при сахарном диабете – это осложнения, которые возникают, потому что не контролируется глюкоза крови. Бывают осложнения с почками, зрением, сердцем, и чтобы не было ранней инвалидизации пациента, мы и открыли "Школу диабета". Расскажем, как правильно жить с диагнозом сахарный диабет – как правильно есть, заниматься физкультурой, какие препараты следует принимать", — сказала главный эндокринолог Абхазии.

Специалисты надеются, что их школа станет востребована и ее будут посещать как стационарные, так и амбулаторные пациенты.

"Наши пациенты тугие на подъем. Не знаю в силу чего, менталитета ли, но пока пациенту совсем не станет плохо, не приходят в больницу. А те, у кого диагностирован сахарный диабет, должны обследоваться раз в полгода, — отметила эндокринолог Анжела Адлейба. – Необходимо предупреждать осложнения и чтобы адекватно воспринимали клинику свою. Некоторые пациенты не хотят верить, что у них диабет и не пьют препараты и не держат диету".

Сладкие люди

На вводную лекцию пригласили пациентов, которые лежат в стационаре Республиканской больницы.

"Мы "сладкие" люди, добра много в нас", — сказала шестидесятилетняя жительница села Лыхны Эмма Акаба, первой заходя в кабинет.

Пенсионерка уже больше восьми лет живет с сахарным диабетом. Признается, что нарушает режим питания, и поэтому сейчас снова угодила на больничную койку.

© Sputnik Амра Амичба Принципы питания при сахарном диабете

"Говорить легко, но сдержаться трудно. Нас диабетиков так жалко. Это неизлечимо, — удрученно замечает пациентка. — Когда сахар поднимается — головокружение. До сих пор у меня кружится голова. Когда нервный стресс, чувствую, как сахар поднимается. Но у абхазов не получается не нервничать".

У семидесятилетней Риты Пандария из Гагры уже пятнадцать лет диабет.

"Я люблю острую еду. Дома ругают, чтобы не нарушала диету, но мне хочется. И вот сейчас плохо мне. Четыре дня уже в больнице", — сказала она.

Пациент Вячеслав Сакания ничего страшного в своем диагнозе не видит.

"В Абхазии у многих диабет, потому что много стресса, неправильного питания. У нас, у абхазов, очень сложно придерживаться диеты с такой национальной кухней. Это образ жизни. Трагедии из этого делать нельзя. И более сложные времена переживали, — излучает оптимизм Сакания, ветеран журналистики, который во время Отечественной войны почти месяц был в грузинском плену. — Молодые врачи нам помогут. Просто надо прислушаться к ним. Лет 15 уже у меня "сахар". Регулирую уровень глюкозы пока сам. Аккуратно выполняю предписания докторов".

На вводном занятии эндокринологи рассказали о самом сахарном диабете, о его типах, что их может вызвать, статистике.

"Сколько можно кушать хлеба в день?" – прозвучал вопрос Эммы Акаба.

Врач Юлия Кубрава пояснила, что рацион питания будет подробно рассмотрен на втором занятии.

"Расчет хлебных единиц важен. Это то, что поднимает глюкозу. Лучше съесть три ложки гречки, чем один маленький кусок хлеба, который не насытит. Как правильно рассчитывать, мы расскажем на втором занятии, на которое вы придете обязательно", — предупредила доктор.