Президент Абхазии провел совещание по подготовке к курортному сезону

На совещании по подготовке к курортному сезону президент особо подчеркнул необходимость решения вопросов безопасности.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 4 апреля провел совещание по подготовке к курортному сезону. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что туристическая сфера приносит большие средства в бюджет страны.

"Глава государства добавил, что в Абхазию в большом количестве завозятся товары из Грузии, что сильно влияет на имидж республики, а также на ее бюджет. Между тем, по словам президента, предложение о введении таможенных платежей на границе с Грузией, воспринимается отрицательно", — говорится в сообщении.

На совещании также был поднят вопрос о диких животных и птицах, использующихся в туристическом бизнесе. Рауль Хаджимба отметил, что это не только негуманно по отношению к животным, но и опасно для людей.

"Президент особо подчеркнул необходимость решения вопросов безопасности. Глава государства дал поручение МВД не останавливать без серьезных для того причин транспортные средства с российскими номерными знаками", — говорится на сайте президента.

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Глава государства подчеркнул, что необходимо быть готовыми к тому, что в период проведения Чемпионата мира по футболу в России. республику посетит большее количество иностранных туристов, чем обычно.

Рауль Хаджимба отметил, что все, что делается в экономике, связано с туристической сферой, от которой в большой степени зависит бюджет страны. Без работы аграрного, транспортного, энергетического сектора невозможно обеспечить высокий уровень туризма.

Президент также отметил необходимость перехода от сезонного к круглогодичному туризму. Уже сейчас в Абхазию въезжает немало туристов в течение года, но необходимо усилить работу в этом направлении. В этом случае также встает вопрос усиления мер по обеспечению безопасности, транспортного сообщения и расселения.

Глава государства подчеркнул, что для успешной деятельности туристической сферы и ее развития необходимо выработать стратегию.

"Туризм должен стать важной сферой жизнеобеспечения нашего государства и деятельности наших граждан, и должен способствовать эффективному развитию экономики и социальной сферы", — сказал президент.

Он также отметил слабую работу в развитии курортологии. Это направление было одним из важнейших в советский период, сегодня в Абхазии оно не развито. Президент поручил правительству выработать в этом направлении соответствующую программу, учитывая тот потенциал, который есть в Абхазии.

Как особо серьезную проблему в сфере туризма глава государства выделил сокрытие прибыли, что сильно влияет на бюджет страны. Президент отметил, что в Парламент переданы законопроекты по специальному налогу, патенту, курортному сбору, направленные на улучшение ситуации в сфере.

Большое внимание Рауль Хаджимба уделил обеспечению безопасности туристов, начиная с безопасности на дорогах, до оказания медицинской помощи.

"Министерство здравоохранения сейчас доложило о тех мерах, которые предпринимаются, и о той статистике, которая имеет место. Требую от вас, установить жесткий контроль над вопросами санитарно-эпидемиологической ситуации", — сказал Президент.

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Глава государства выделил проблему мусора в Абхазии. Обращаясь к Главам Администраций городов и районов, он поручил уделить внимание этому вопросу, а также решить вопрос бродячих животных и оборудования пляжных зон, в частности обеспечения элементарных норм безопасности, таких как установление буйков.

Глава государства поручил СГБ, Таможенному Комитету и Миграционной службе обеспечить контроль соблюдения порядка на границе по реке Псоу.

Министерству культуры поручено следить за надлежащим качеством проводящихся в стране культурно-развлекательных мероприятий.

Правительству поручено обеспечение взаимодействия туристических объектов и объектов общественного питания с местными сельскохозяйственными производителями

Работа по учету частного сектора поручена Кабинету Министров и Управлению экономики Администрации президента.

Во всех крупных туристических объектах, по поручению президента, должен вестись мониторинг посещений.

В завершении своего выступления глава государства отметил, что необходимо серьезно подойти к подготовке и проведению курортного сезона. Он подчеркнул, что сделано уже немало, но впереди еще много работы направленной на улучшение и развитие жизненно важной для республики сферы.