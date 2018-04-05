Рауль Хаджимба встретился с правнучкой Максима Горького

Правнучка Максима Горького Екатерина Пешкова прибыла в Абхазию, чтобы принять участие в юбилейных мероприятиях в честь 150-летия Максима Горького.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 5 апреля встретился с правнучкой писателя Максима Горького Екатериной Пешковой и участниками юбилейных мероприятий по случаю 150-летия Максима Горького. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Рауль Хаджимба отметил, что в Абхазии все хорошо знакомы с творчеством Максима Горького и рады приветствовать его родных у себя в стране.

"Рад вас видеть в Абхазии. Рад, что есть возможность пообщаться, поговорить. История общего государства и люди, которые творили в то время, бессмертны и всегда будут многому учить последующие поколения", — сказал президент.

Супруг Екатерины Пешковой Евгений Барченков рассказал, что не был в Абхазии более 30 лет, но был приятно удивлен теплым приемом.

"Разрешите поблагодарить вас за радушие и теплый прием. Особенно радостно было видеть, как встречают нас дети. Ведь они наше будущее", — сказал он.

Екатерина Пешкова также поблагодарила за теплый прием и отметила, что в Абхазии все от мала до велика, читали, знают и понимают произведения Максима Горького.

"Счастье, что мы здесь. Я всем вам очень благодарна", — отметила она.

Министр культуры и историко-культурного наследия Эльвира Арсалия рассказала, что Абхазия присоединилась к масштабным празднованиям 150-летнего юбилея писателя. Она подчеркнула, что его присутствие в Абхазии занимает особое место во взаимоотношениях наших стран.

Министр сообщила о планах создания музея имени Максима Горького в Абхазии.

Советник президента по культуре, науке и образованию Владимир Зантария подчеркнул, что посещение Максимом Горьким Абхазии и его произведения о республике очень ценят и любят в стране.

"Мы гордимся тем, что создана огромная литература об Абхазии российскими писателями", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что нельзя терять общие культурные связи, установленные нашими предками.