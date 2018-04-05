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Работник ГАИ регулирует движение на перекрестке со сломанным светофором

ГАИ Абхазии сообщила об эффекте от "половинчатых" штрафов

© Sputnik Илона Хварцкия
В Абхазии
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Постановление Кабинета Министров Абхазии "О порядке сокращения размеров подлежащих оплате административных штрафов в случае их оперативной оплаты" предполагает снижение размера штрафов за нарушение правил дорожного движения на 50%, в случае если штраф уплачен в течение пяти дней.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Постановление Кабинета Министров Абхазии "О порядке сокращения размеров подлежащих оплате административных штрафов в случае их оперативной оплаты", которое вступил в силу 1 января 2018 года, имеет положительный эффект, заявил в интервью Sputnik Дамей Авидзба, начальник отдела по контролю и обработке автоматической видео- и фотофиксации административных правонарушений УГАИ МВД Абхазии.

Девушка за рулем
© Fotolia/ Tostphoto
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Решение предполагает снижение размера штрафов за нарушение правил дорожного движения на 50%, в случае если штраф уплачен в течение пяти дней.

"Возможностью быстрой оплаты в 50% от суммы штрафов воспользовались более 63% нарушителей правил дорожного движения", — сообщил Дамей Авидзба.

Начальник отдела отметил, что на республиканской трассе камеры установлены на трех постах в Бзыби, Приморском и Мачаре.

"Системы, установленные на постах ГАИ, позволяют в автоматическом режиме фиксировать данные с камер о правонарушениях на особо опасных участках республиканской автодороги. Если автомобиль нарушил правила дорожного движения, его останавливают и вручают постановление", — отметил он.

По словам Авидзба, нарушитель будет находиться в базе ГАИ до тех пор, пока не погасит наложенный на него штраф. Автовладелец может оплатить штраф на постах ГАИ, где установлены специальные терминалы.

"С начала действия постановления Кабинета Министров по 419 случаям административных правонарушений внесена оплата в размере 50% от суммы установленного штрафа в течение 5 дней на сумму 321 тысячи 300 рублей. Данные нарушения выявлены системой видео- фотофиксации нарушении ПДД", — добавил Авидзба.

Дорожная разметка
© Sputnik. Евгений Епанчинцев
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За март на основе фиксаций нарушений техсредствами было выписано 1065 штрафов, 656 из них оплачены на сумму 733 тысячи 700 рублей.

Сокращение размера оплаты наложенного штрафа до 50% касается всех видов нарушений правил дорожного движения.

Дамей Авидзба рассказал, что система видео- фотофиксации с начала 2018 года зафиксировала 5407 правонарушений. Из этого количества 3013 водителям вручили постановления о правонарушении, из которых оплачено 855 постановлений.

За 2017 год количество оплаченных постановлений составляет 2900 на сумму в 3 миллиона 103 тысячи рублей. Неоплаченными остаются 3096 постановлений о нарушениях ПДД, из них 226 приходится на юридические лица, и 2870 на физические лица.

Дамей Авидзба рассказал, что новую систему оплаты штрафов водители в основном принимают положительно.

"На сегодняшний момент мы закупаем еще пять комплексов, которые также будут установлены в местах повышенной активности", — сказал он.

Дамей Авидзба подчеркнул, что эффективность системы видео- фотофиксации ощутима. Проводимый ежемесячный анализ показывает снижение аварийности на тех участках дорог республики, где установлены автоматизированные системы, заметил Авидзба.




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