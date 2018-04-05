Зона вовлеченности: как традиции и туризм сохранят горную Абхазию

Почему в горах Абхазии не следует строить горнолыжные курорты, что такое осознанное возвращение в горы и почему там не принято сквернословить, обсудили на СКЛАДЕ. Руководитель фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба поделился знаниями об отношении древних абхазов к горам.

Астанда Ардзинб, Sputnik

Горная Абхазия – территория ответственных действий. Так называлась презентация в рамках проекта "Лекторий", прошедшая на культурной площадке СКЛАД в Сухуме. Директор Фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба объяснил аудитории, почему осознанный путь познания гор — это ключ к устойчивому развитию Абхазии.

Умный идет в гору

Более 70 процентов территории нашей страны – это горы и предгорья, и, пожалуй, самая важная причина, почему горная Абхазия – территория ответственных действий – это ее хрупкая экосистема, считает Тенгиз.

"Меня часто спрашивают, почему бы в Абхазии не построить горнолыжный курорт, огромный горный кластер на подобии Красной поляны. Мы с вами должны понимать, что строительство в таких масштабах вызовет серьезные изменения горного ландшафта. Что влечет сход огромных грязе-селевых потоков, которые будут разрушительно воздействовать на горные долины", — рассказывает Тенгиз.

© Фото: Тенгиз Тарба Горная Абхазия

Автора и руководителя одного из самых успешных проектов в Абхазии, проекта "Горная Абхазия" Тенгиза Тарба называют главным популяризатором красоты и богатства абхазских гор.

Проекту "Горная Абхазия" уже седьмой год. В 2011 году, когда все только начиналось и предпринимались первые экспедиции в труднодоступные горные районы страны, главной целью команды было сертифицировать и нанести на навигационную карту республики 12 горно-пешеходных маршрутов, а также собрать эксклюзивные фото- и видеоматериалы. Но чем дальше в лес, а в данном случае, чем выше в горы, тем больше проект становился востребованным и задачи его расширялись.

"Горная Абхазия" задалась целью рассказать всеми миру о неповторимой красоте высокогорной Абхазии, нетронутой цивилизацией и потрясающей своей первозданной красотой. Видео- и фоторепортажи стали регулярно выигрывать престижные международные конкурсы.

Команда проекта стала способствовать развитию зимнего туризма в Абхазии, в результате чего в республике узнали о таких видах спорта, как скитур или хелиски. Тенгиз Тарба стал выступать за расширение туристических возможностей Абхазии и организации круглогодичного познавательного, спортивного и экстремального туризма в Абхазии.

© Фото: Тенгиз Тарба Горная Абхазия

Исследовательская и популяризаторская деятельность "Горной Абхазии" была бы неполной без понимания того, что удивительный мир гор Абхазии нуждается в бережном отношении.

"Нам, фонду "Горная Абхазия", общественности, активным гражданам, крайне необходимо формировать ответственное отношение к экологии. Понимать, что на сегодняшний день экологические вопросы на одном уровне с военной безопасностью, с самыми острыми политическими вопросами", — считает Тенгиз Тарба.

Наследие предков – решение современных проблем

Традиционная абхазская культура предполагает совершенно особое отношение к горам. Абхазы издревле относились к своим горам как к храмам. Здесь нельзя сквернословить, оголяться или любым другим способом осквернять эти места. Любое взаимодействие человека с природой в горах, будь то принести из реки воды, развести костер или приготовить пищу – все это абхазы воспринимали как некие обряды, посредством которых они общались с божественными силами. Эту особенность местной культуры Тенгиз отметил в своем выступлении.

"Ментальная граница между прибрежным и горным миром проходила всегда. Абхазы считали горные пространства священными. Мы можем смотреть на это с религиозной или с научной позиции. Уверен, что принятие знаний этой практически исчезнувшей культуры только поможет нам лучше понять, каким должен быть наш путь сосуществования с этой землей", — сказал автор проекта "Горная Абхазия".

© Фото: Тенгиз Тарба Горная Абхазия

Древние традиции – это образ жизни, в основе которого уважительное отношение к природе. Эти традиции и правила поведения появились в результате многих веков сосуществования человека с природой. Самый правильный путь – это прислушаться к опыту предков и при решении современных проблем опираться на него, уверен Тарба.

Он уверен, что сохранить уникальную природу горной Абхазии возможно посредством возрождения традиций и особого отношения к горам, о котором говорилось ранее. Неважно, верит ли человек в божественность гор или нет, но любой, кто ступит на эти земли, должен уважать многовековые традиции, считает Тенгиз Тарба.

По его словам, число пастушьих стоянок в горах с каждым годом сокращается. Люди перестают подниматься в горы. Люди старшего поколения уже не могут себе этого позволить, молодые эстафету не переняли и стали горожанами в полном смысле этого слова.

Однако утратив свое присутствие в горах, мы рискуем утратить связь поколений и глубокое понимание традиций своего народа, считает Тарба. Это может предотвратить туризм.

© Фото: Тенгиз Тарба Горная Абхазия

Осознанное возвращение

Развитие горного туризма руководитель "Горной Абхазии" назвал важным инструментом сохранения горного пространства республики. Зимние и летние виды спорта – скитур, хелиски, трекинг, рафтинг, каньонинг, роупджампинг – это то, что не вредит экологии горного пространства. Сохранение хрупкой экосистемы, несомненно, должно быть важным условием развития туристической сферы, считает Тарба. Альтернативой крупным горным кластерам может стать развитие сети круглогодичных туристических баз, уверен он.

Более ста лет назад абхазы были больше приспособлены к жизни в горах, о чем свидетельствуют исследования абхазских ученых. Лыжи, снегоступы, лавинные лопаты – все эти приспособления были хорошо известны в древности. С наступлением зимы и выпадением снега сообщение между горными селами не останавливалось, указал Тарба, добавив, что сегодня от той древней мощной культуры остались лишь осколки.

© Фото: Тенгиз Тарба Горная Абхазия

"Наше возвращение в горы должно быть осознанным. Это подразумевает заинтересованность в сохранении природы, разработку стратегии развития горного туризма, исследовательскую деятельность, возрождение скотоводства и древних традиций охотников", — отметил Тенгиз Тарба.

Руководитель фонда "Горная Абхазия" уверен, что горы несут в себе огромную мотивирующую силу созидания, которая может вдохновить еще не одно поколение. Однако задача нынешнего поколения сохранить эту первозданную красоту для потомков, передать им культуру поведения в горах, понимания гор, тем самым сохранив преемственность.