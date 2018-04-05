Выбрать актера: мастер-класс российского режиссера на Сухумском фестивале

Как правильно выбирать актера на роли, почему нельзя кричать режиссеру на площадке и как тактично отказать звезде, если она не подходит на роль, рассказала режиссер, получившая на "Кинотавре" специальный диплом жюри за фильм "Как меня зовут" с формулировкой "За легкое дыхание и художественную целостность".

© Sputnik / Томас Тхайцук Голодный южный парень: актер Гайдулян рассказал об Абхазии и фестивале

Амра Амичба, Sputnik

Найти самородок

На мастер-класс Нигины Сайфуллаевой пришли не только молодые участники Сухумского кинофестиваля, но и маститые абхазские режиссеры и актеры, а также те, кто только собирается встать на этот путь.

"Когда написан сценарий, чаще всего вы не представляете, кто будет играть героя. Иногда мы пишем сценарий под конкретного героя, но это редкий случай. Закончив сценарий, начинаем искать актеров. И первое, что нужно сделать, сформулировать для себя героя, придумать ему биографию, которая позволяет вести себя так, как он написан. Проработать все детали характера, потому что этот материал вы будете отправлять актерам", — сказала российский режиссер Нигина Сайфуллаева.

По ее словам, описание своего персонажа актер получает от режиссера перед пробой, чтобы дома мог подготовиться.

"И когда вы увидитесь с ним, чтобы не тратили время еще и на это. И в дальнейшем лучше все заранее отрепетировать с актерами. Так как дается, например, 30 съемочных дней на фильм. И в эти рамки надо уложиться, — отметила режиссер. — Импровизация тогда хорошая, когда актер "от и до" знает свой текст. Если пришел на пробы и не знаешь текста, ты будешь играть мимо".

Нигина Сайфуллаева рассказала, где лучше всего искать молодых актеров.

"Пост в социальных сетях. Это такой мир, где можно найти бриллиант, который не найдете в профессиональной среде. Минус этого способа в том, что там будет огромное количество самозванцев. Но и у вас будет в десять раз больше выбора и шанс найти самородок. Плюс еще в том, что вы рекламируете свой проект", — заметила она.

Режиссер посоветовала молодым актерам делать свои страницы в социальных сетях открытыми.

"Режиссер заходит на страничку, смотрит фото, видео. Если закрытая страница, ничего про вас не узнает. Это тот мир, где вы можете себя приоткрыть. И известных актеров в соцсетях наблюдать лучше, там они настоящие, а не в киношных образах, — сказала Сайфуллаева. — Еще искать молодых актеров можно в театральных институтах. Плюс в том, что люди там уже осваивают профессию".

Нигина Сайфуллаева привела случай из практики, когда ее "продинамила" на кастинге актриса из социальной сети.

"Вдохновилась для клипа харизматичной девушкой из Инстаграмма. Предположила, что она хочет сниматься, так как она снимала себя на видео примерно 20 часов из 24 в сутках. Я ей написала, долго переписывались. Я даже как-то начала расшаркиваться перед ней, рассказывать, что я снимала то-то и то-то. Она назначила встречу, и в итоге на нее потенциальная актриса не пришла. Ужасно, но лучше узнать, что человек может так поступить, чем тогда, когда уже приступили к совместной работе", — подчеркнула режиссер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Драма в кино: российский режиссер провел мастер-класс в Сухуме

Тактичный отказ

Специфика работы с актерами слабо проработана в специализированных вузах, считает Нигина Сайфуллаева.

"У актеров целый набор словарей, пособий, а режиссер чаще всего действует интуитивно. Но режиссер в выигрышной ситуации, если знает свой материал от корки до корки. У режиссера всегда есть что рассказать, — сказала режиссер. — При работе над сценой спрашивайте у актера его мнение. Он может внести что-то ценное. Не надо быть самодуром и думать, что я режиссер, я все знаю, и делай все, как я хочу – плохая позиция. Будьте открытыми, и не только к актерам, но и ко всей съемочной группе. Ваша задача – фильтровать, так как вы держите весь замысел проекта, в отличие от других".

По мнению режиссера, есть разница в работе со звездой и начинающим актером, так как на работу с начинающим актерами тратиться намного больше времени.

"Человек, который имеет большой опыт, работал со многими режиссерами, отыграл огромное количество разнообразных сюжетов, сцен, характеров. Ему не требуется навязчивая режиссура, ему многие вещи понятны. Плюс есть еще и жизненный опыт, в отличие от молодых актеров. Чаще всего даже звезде доставляет удовольствие работать над ролью. Например, Константин Лавроненко — герой моего дебютного фильма "Как меня зовут", ему было все понятно. Мы с ним обсудили историю, потом перед сценами проговорили основные моменты. Часто звезда просто не имеет времени. А, например, Гоша Куценко, который сыграл во второй части фильма "Про любовь" приезжал на встречи с режиссером и на квартиру, и в кафе. Подробное обсуждение роли доставляет ему удовольствие".

Сложным моментом назвала Нигина Сайфуллаева отказ известному актеру после проб.

"Он замечательно сыграл это и это, и там он был хорошо, но после проб выясняется, что он вам не подходит. Скользкий момент. Все беззащитны перед искренностью. Преподнести искреннее. Когда предлагаешь Константину Хабенскому роль и говоришь, ну, я не знаю. К сожалению, у нас была такая ситуация, что-то не совпало. Мне было неловко. Надо научиться формулировать свой отказ бережно относительно актера. Например, ты слишком умный для этой роли, слишком красивая, слишком молод, но не слишком стар", — поделилась ремеслом с молодыми режиссерами Нигина Сайфуллаева.

Информационную поддержку первому Сухумскому международному кинофестивалю оказывает информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.