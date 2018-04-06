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Максим Горький на своей даче в Горках

Семейные истории: правнучка Горького поделилась со Sputnik личным

© Sputnik. М. Бессмертный
В Абхазии
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О том, как внучка Горького стала внучкой Гоголя, о каше в камине и платьях для детдома, рассказали родственники Алексея Пешкова, которые прибыли в Абхазию на празднование 150-летия советского писателя.

Sputnik

Внучка Гоголя

На мероприятия, посвященные празднованию юбилея Максима Горького, приехали его правнучка Екатерина Пешкова с супругом  Евгением Барченковым. 5 марта в гостях у радио Sputnik Абхазия они поделились семейными историями. Одна из них связана в фамилией Пешковых.

Презентация фильма Максим Горький. Абхазские очерки
© Sputnik / Томас Тхайцук
Премьера фильма "Максим Горький. Абхазские очерки" состоялась в Сухуме

"Репетиция у меня в театре была, позвонил муж, квартира у нас находится рядом, что придут риелторы. Я отпросилась и пошла.  Риелторы одна другой говорит, что за фамилия такая знакомая. Разговаривали так, как будто меня нет рядом вообще. Тороплю их, мне на работу надо. И одна говорит, я вспомнила, это псевдоним Гоголя. Я не стала отрицать. А другая говорит, я на вас смотрю, и все думаю, кого же вы мне напоминаете, конечно, Гоголь, особенно в профиль. Все это рассказала в театре. И наш художественный руководитель до конца своей жизни называл меня внучкой Гоголя. И даже представлял меня людям так", — с улыбкой рассказала правнучка Горького.

Крысы и платья

Еще одна история, рассказанная мамой Екатерины Пешковой —  внучкой писателя.

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с правнучкой писателя Максима Горького
© Фото: presidentofabkhazia
Рауль Хаджимба встретился с правнучкой Максима Горького

"О Горьком я не могу рассказывать, так как на коленях у него не сидела. С маминых слов могу пересказать. Их кормили кашей. И она им надоела до судорог. И дети тихонько выбрасывали кашу в камин, и там завелись мыши. И все стали думать, откуда там мыши. И однажды, когда мама все это проделывала, увидел Алексей Максимович. Был скандал, так кричал, хотя он боготворил детей, что прибежала бабушка, вытащила их за шиворот от него. И его смягчило. Вот характер! Он кричал: "Как можно, дети голодают, а вы такое вытворяете", — вспомнила Екатерина Пешкова.

По ее словам, когда одна известная фабрика подарила детям эксклюзивные платья, велел их немедленно снять и отдать в детдом.

Для музея

Правнучка Горького Екатерина Пешкова и ее супруг Евгений Барченков отметили, что удивлены приемом и масштабом мероприятий, которые провели в республике в честь 150-летия писателя.

"Стал откровением интерес, который проявляется в Абхазии по отношению к Алексею Пешкову. К сожалению, в ряде регионов России равнодушие очень велико, — заметил Евгений Барченков. — Много времени провели в школе, видели неподдельный детский интерес. То, что читали отрывки из произведений, театрализованный рассказ "Данко" – все это было глубоко приятно. Митинг-встреча у больницы в Адзюбже, речь шла о возрождении лечебного заведения".

Максим Горький
© Sputnik. РИА Новости
Путь Максима: четыре визита Горького в Абхазию

По его словам, на встрече жители села высказали идею открыть музей писателя в селе Адзюбжа в доме семьи Делба, где останавливался Максим Горький.

"Передали кое-какие фотографии из семейного архива. Флешку большого объема. Там включено много информации, которую я собирал в течение многих лет – все фильмы,  экранизации произведений Горького, о нем много документальных фильмов, и большой пласт фотографий из разных источников, книг, семейного архива, не меньше тысячи фотографий. Первый посильный вклад", — сказал Барченков.

Екатерина Пешкова и ее супруг отметили, что не были в Абхазии около тридцати лет.

"В детстве была в Абхазии. Большая разница. Я благодарна, что меня пригласили. Неожиданное приглашение. Я счастлива. Очень сочувствуем Абхазии, надеемся, что страна отойдет от последствий войны. И видим, что ее ждет возрождение", — заметили они.




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