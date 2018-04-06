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Кадр из клипа Кудрявая абхазка

"Кудрявая абхазка" набирает популярность в сети

© Фото: Screenshot: Adekvatnoe Mnenie
В Абхазии
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Съемки клипа группы "Адекватное Мнение" проходили в исторических местах Абхазии: на горе Баграта, в Анакопийской крепости, на Беслетском мосту и берегу Мысры.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Амра Амичба. В интернете набирает популярность новый клип "Кудрявая абхазка" музыкантов группы "Адекватное Мнение" Абела Миносяна и Адамыра Вардания, премьера которого состоялась 2 апреля, и всего за четыре дня ролик набрал около восьми тысяч просмотров в YouTube и почти десять тысяч в Facebook.

По словам авторов, создавая песню они стремились придать поп-музыке национальный колорит.

"Внести в современный жанр кавказскую интонацию музыки. Чтобы и колорит национальный, и чтобы современно звучало. В аранжировке песни было и то, и это", — сказал вокалист Абел Миносян.
Абел Миносян — студент четвертого курса вокального отделения Сухумского музыкального училища. Текст написал Адамыр Вардания, преподаватель Государственного училища культуры и солист Государственного ансамбля танца и песни.

Песня не адресована какой-то определенной девушке и с личными душевными переживаниями автора никак не связана,  утверждает  Вардания.

"Хотели сделать песню про девушку. Поют про блондинок, брюнеток, кареглазых и прочее. Мы про кудрявую девушку решили спеть. Такой тип волос – одна из особенностей женской внешности,  подчеркнули это, и вокруг этого сюжет крутился. И ничего более", — заметил он.

Клип снимал режиссер Дионисий Кочконян, с которым дуэт сотрудничал и при создании их первого клипа "Этим летом", который также стал популярным.

"А сценарий мы писали все вместе. Помню, линию со сказкой для ребенка выдумал Адик (Адамыр Вардания – ред.). Решили чуть сказочным его сделать. Якобы маленькой девочке Анисии Капш рассказывают на ночь сказку. В клипе играют маленькие модели культурного фонда "L-star". В роли "кудрявой абхазки" Олеся Габлия  — танцовщица ансамбля "Кавказ". В массовке клипа также танцуют солисты трех ансамблей: Государственного ансамбля песни и танца,  "Кавказа" и ансамбль училища культуры", — сказал Абел Миносян.

Съемки клипа проходили в исторических местах Абхазии: на горе Баграта, в Анакопийской крепости, на Беслетском мосту и берегу Мысры.

"Мы пытаемся в клипах делать скрытую пропаганду культуры Абхазии, чтобы привлечь людей. И нам приятно, и заграницей увидят, как у нас красиво, и какие обычаи. Не просто стоять в клипе и петь, а сюжет красивый придать, чтобы заинтересовались бытом Абхазии. Пока делаем все на энтузиазме. Но творчество требует и материальной поддержки", — поделился Адамыр Вардания.

Премьера клипа "Кудрявая Абхазка" состоялась 2 апреля, и всего за четыре дня ролик набрал около восьми тысяч просмотров в YouTube и почти десять тысяч в Facebook.




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