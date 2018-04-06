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Рейд ГАИ

Ночные лихачи: ГАИ Абхазии ужесточит наказание для нарушителей

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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За неделю было задержано и отправлено на штрафную стоянку ГАИ Абхазии пять автомобилей водителей-лихачей.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. ГАИ Абхазии будет жестко пресекать нарушения правил дорожного движения в ночное время суток, автомобили будут изыматься и ставиться на штрафплощадку, водители будут подвергаться административной ответственности в виде лишения водительского удостоверения сроком на полгода и выше, сообщил в интервью Sputnik начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба в пятницу 6 апреля.

За неделю выявлено пять граждан, которые в ночное время управляли транспортом особо опасным методом, сказал в интервью Sputnik начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба в пятницу 6 апреля.

"Они создавали аварийные ситуации, превышая скоростной режим. В Сухуме установлены камеры наблюдения на центральных дорогах, с помощью которых получилось выявить нарушителей и привлечь к ответственности", — подчеркнул он.

В данный момент автомобили нарушителей находятся на штраф-стоянке УВД Сухума.

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"В отношении водителей возбуждены административные дела. На сегодняшний день на территории Абхазии, в частности, в столице нашей страны в Сухуме, имеет место проблема с опасным вождением в ночное время суток. Ежедневно на работу выходят экипажи дорожно-патрульной службы, чтобы предотвратить все эти деяния и привлечь к ответственности всех нарушителей", — рассказал начальник ГАИ.

Возраст нарушителей дорожного движения в ночное время составляет от 20 до 25 лет.

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"Они создают в ночное время дискомфорт и опасность на наших дорогах для жителей и остальных участников дорожного движения. Мы будем жестко пресекать данные нарушения, изымать транспортные средства, ставить на штраф-площадку и подвергать административной ответственности в виде лишения водительского удостоверения сроком на полгода и выше", — сказал Батал Агрба.

Рейд ГАИ
© Sputnik / Илона Хварцкия
Ночной "дозор" в Сухуме

Работа по выявлению и наказанию нарушителей правил дорожного движения ведется не только в столице, но и на дорогах районного и республиканского значения центральным аппаратом государственно автоинспекции.

Видео ночных рейдов ГАИ в Сухуме>>

"Мы уделяем внимание привлечению лиц, управляющих автотранспортом в нетрезвом состоянии. Как показывает статистика, по сравнению с прошлым годом у нас большой рост в этой связи, мы будет усиливать эту работу, у нас на носу летний курортный сезон, передвижение автомобилей в этот период становится намного выше, и в этой связи будем усиливать и ужесточать нашу работу", — подчеркнул Агрба.

Батал Агрба обратился к родителям с просьбой не давать в позднее время 19-20-летним юношам автомобили, так как они, нарушая общественный порядок, управляют ими опасным для их жизни и здоровья путем.

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