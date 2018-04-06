Глава МИД Абхазии на заявление Грузии: не существует оккупированных территорий

В интервью грузинской службе "Голос Америки" глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил о том, что Грузия сделает все, чтобы построить мосты между проживающими на оккупированных территориях.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Не существует оккупированных территорий Грузии с проживающими на них абхазскими и осетинскими соотечественниками, написал на своем аккаунте в Facebook министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, отвечая на заявление главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе.

"Господин Джанелидзе! Абхазы и осетины проживают на своих исконных землях. И сегодня на карте мира наряду с другими государствами Республика Абхазия и Республика Южная Осетия занимают свое достойное место", — подчеркнул министр.

В интервью грузинской службе "Голос Америки" глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, комментируя мирную инициативу правительства, заявил о том, что Грузия сделает все, чтобы построить мосты, найти возможности для абхазских и осетинских соотечественников, создать новые возможности для примирения с людьми, проживающими на оккупированных территориях.

Грузинские власти разработали пакет предложений для Абхазии и Южной Осетии под названием "Шаг к лучшему будущему".

В частности, Тбилиси намерен расширять торговлю и содействовать в образовании.