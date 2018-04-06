18:15 06 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Даур Кове

Глава МИД Абхазии на заявление Грузии: не существует оккупированных территорий

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
8720

В интервью грузинской службе "Голос Америки" глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил о том, что Грузия сделает все, чтобы построить мосты между проживающими на оккупированных территориях.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik. Не существует оккупированных территорий Грузии с проживающими на них абхазскими и осетинскими соотечественниками, написал на своем аккаунте в Facebook министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, отвечая на заявление главы МИД Грузии Михаила Джанелидзе.

Даур Кове
© Фото: apsnypress.info
Кове о "Шаге к лучшему будущему" от Грузии: реальный шаг – только признание суверенитета

"Господин Джанелидзе! Абхазы и осетины проживают на своих исконных землях. И сегодня на карте мира наряду с другими государствами Республика Абхазия и Республика Южная Осетия занимают свое достойное место", — подчеркнул министр.

В интервью грузинской службе "Голос Америки" глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, комментируя мирную инициативу правительства, заявил о том, что Грузия сделает все, чтобы построить мосты, найти возможности для абхазских и осетинских соотечественников, создать новые возможности для примирения с людьми, проживающими на оккупированных территориях.

Грузинские власти разработали пакет предложений для Абхазии и Южной Осетии под названием "Шаг к лучшему будущему".

В частности, Тбилиси намерен расширять торговлю и содействовать в образовании.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заместитель генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения Айман Искакова
    Поездки за здоровьем

    В Республиканском центре развития здравоохранения Казахстана рассказали, сколько иностранцев приезжают в республику на лечение.

  • Жених и невеста на свадьбе. Архивное фото
    Дурной пример

    Ведущий праздников рассказал, какие торжества устраивают кыргызстанские чиновники, и назвал это плохим примером для простых граждан.

  • Молоко на сыроварне
    Не страшно

    Беларусь не пугает желание России пить свое молоко: глава Минсельхоза рассказал об альтернативных рынках сбыта белорусской продукции.

  • Янис Юрканс
    "Мы достали Россию"

    Экс-глава МИД Латвии рассказал, в каких сферах Россия может ввести санкции против балтийской республики, и какой эффект они окажут.

  • Тбилиси, Грузия
    Как вас называть?

    Государственная комиссия по литовскому языку одобрила двойное название для Грузии — в прежней форме (Грузия) и оригинальное самоназвание страны (Сакартвело).

  • Унионисты в центре Кишинева
    Судьба государства

    Верно ли, что граждане Молдовы готовы отказаться от независимости страны, а выборы-2018 станут репетицией референдума по объединению с Румынией?

  • Студенты МГЛУ на занятии, архивное фото
    Язык Хайяма

    Мало кто знает, что в университетах Москвы преподают и учат таджикский язык. Sputnik Таджикистан посетил открытый урок в МГЛУ.

  • Аждар Куртов
    Османское влияние

    Эксперт рассказал, какие политические интересы преследует Турция в Узбекистане, и как будут развиваться отношения двух стран.

  • Нарвский замок сохранил облик времен 14-16 веков
    Ты сюда не ходи…

    Нарвский музей обратился через официальный сайт Нарвы к пешеходам быть осторожнее возле старинного замка Германа из-за опасности падения камней.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Скульптурная композиция Джейсона Тейлора в Национальном морском парке Канкуна в Мексике.
Завораживающий мир: как выглядит подводный музей
Скульпторы-виртуозы слепили друг друга
Скульпторы показали мастер-класс на выставке китайской культуры
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia