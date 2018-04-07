Изумительная Абхазия: какой увидели страну гости международного кинофестиваля

Первый Сухумский кинофестиваль, открывшийся 2 апреля, объединил творческих людей из различных городов России и дальнего зарубежья. Sputnik подготовил подборку самых привлекательных публикаций участников в социальных сетях.

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. Насыщенная программа первого Сухумского международного кинофестиваля позволила ее участникам как можно ближе познакомиться с республикой. Большинство его участников поделились своими впечатлениями на своих страницах в соцсетях, опубликов фотографии и видео. Смотрите в подборке Sputnik самые интересные и яркие публикации участников прошедшего кинофестиваля.

"Изумительная Абхазия" — так подписала свое фото Равшана Куркова. В преддверии святого праздника Пасхи она побывала в Камане — монастыре святителя Иоанна Златоуста. Фото, набравшее почти 70 000 отметок "нравится", привлекло внимание многих подписчиков.

На странице аккаунта в Instagram prolubov2018 администраторы опубликовали фото с описанием "Наши Аня и Равшана на кинофестивале в Абхазии". Очевидно, южное весеннее солнце гостям столицы пришлось по душе.





Прогуливаясь по набережной Махаджиров, Анна Меликян познакомилась с Никой и познакомила с ней актера Сергея Пускепалиса. "Ух ты! Сергей на набережной в Сухуме, в "Нарте" были?" — пишет одна из подписчиц Меликян. Фото набрало более двух тысяч лайков.



"Путевые заметки" одной из участниц кинофестиваля под ником "Chymaha" говорят о том, что она явно искала что-то особенное в незнакомом городе, судя по фото, на котором молодой человек томится в ожидании заказа.



Маленькое путешествие по столице, вероятно, продолжилось по главной городской улице. Находчивый предприниматель Эдгар, видимо, попал "в яблочко", разрабатывая рекламу для своей мастерской.



"Chymaha" опубликовала на своей странице это видео "Работаем… Сняли короткий метр…". В главной роли Гуля, которая, вероятно, и не подозревает о своей фотогеничности. Видео снято на набережной Махаджиров в Сухуме.



А Анна Дьячкова (участница кинофестиваля), делится в своем instagram "оранжевым апельсиновым счастьем" и наслаждается "морем солнечного удовольствия".

#sukhumfest Публикация от @ gogoon80 5 Апр 2018 в 11:42 PDT



@gogoon80, один из участников кинофестиваля, опубликовал на своей странице в instagram селфи с популярным абхазским певцом Алексндром Шоуа.

Первый Сухумский международный кинофестиваль проходил в Абхазии со 2 по 6 апреля, открытие и закрытие состоялось в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера. В конкурсной программе фестиваля принимали участие только короткометражные фильмы с хронометражем от 10 до 30 минут.