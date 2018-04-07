Ароматный и слоеный десерт: кулич "краффин"

Знакомим вас с новым рецептом оригинального и очень красивого, а главное вкусного пасхального кулича "краффин", который станет украшением вашего пасхального стола.

Sputnik, Анжелика Бения.

Можно удивить родных и близких на Пасху, приготовив один из главных атрибутов праздника – кулич, оригинальным способом – как слоеный десерт "краффин".

Ингредиенты для теста:

© Sputnik. Сергей Пятаков Страстная неделя: обычаи и правила поведения

Мука – 350 граммов;

молоко – 80 миллилитров;

сухие дрожжи – 6 граммов;

сахар – 80 граммов;

соль – ½ чайной ложки;

яйца – 3 штуки;

растопленное сливочное масло – 40 граммов;

ванилин – 1 грамм;

курага и чернослив – 100 граммов.

По указанным ингредиентам получается четыре слоеных кулича.

Можно в качестве ароматизатора добавить в тесто 30 миллилитров сока апельсина. Если не используете сок в качестве ароматизатора, добавьте в тесто дополнительно еще 30 миллилитров молока. Также в тесто можно добавить цедру лимона или апельсина.

Начинаем с опары

Существует два вида дрожжевого теста: опарное и безопарное.

Опара – это тоже тесто, которое идет в помощь для замеса основного теста. Опара нужна, если в тесте очень много сдобы – большое количество яиц, масла и сахара. Если у вас по рецепту есть жидкости, допустим 400 миллилитров, для опары нужно взять половину объема – 200 миллилитров. В жидкости нужно развести дрожжи. Можно взять сухие, можно использовать свежие.

Приблизительно, на 500 грамм муки нужно 50 граммов свежих дрожжей. Взбиваем венчиком жидкость и дрожжи до растворения. Следует помнить, что температура жидкости не должна превышать 35 ˚С, иначе вы испортите дрожжи. Если у вас по рецепту 60 граммов сахара, для опары нужно взять половину.

© Sputnik Анжелика Бения Пасхальный кулич "краффиин"

Сахар моментально приводит дрожжи в действие, они быстро начинают расти. Также в опару нужно добавить половину общей массы муки. Получается жидкое тесто, которое в теплом месте поднимется в течение 40-50 минут.

Пока "подходят" наши дрожжи взбиваем яйца с сахаром. Нам нужно одно яйцо и два желтка. Яйца обязательно должны быть комнатной температуры. Взбиваем все миксером до белой и пушистой массы.

Обязательно просеиваем

Просеиваем муку, добавляем в нее соль. Муку обязательно нужно просеивать, это очень важно! Так как, в этот момент мука обогащается кислородом, а выпечка получится пышнее.

Можно сделать в муке углубление и влить туда поднявшуюся опару, а можно и в опару добавить просеянную муку. В эту смесь добавляем взбитые яйца с сахаром.

Добавляем наш сок, если он вам нужен в тесте, если не нужен – добавляем молоко.

Добавляем в тесто растопленное сливочное масло, цедру лимона, и ванилин, по желанию.

Продолжаем месить. Когда тесто собралось в один ком, можно вымешивать его на столе.

Желтое ароматное тесто должно стать мягким и эластичным. Месить нужно пока тесто не станет отлипать от рук, примерно 10 минут. Скатайте тесто в шар, закройте пленкой и спрячьте в теплом месте на 50 минут. Масса должна увеличиться в объеме.

Хорошее настроение и никаких сквозняков

Поднявшееся тесто нужно разделить на три-четыре части. Помните, что тесто нужно готовить в хорошем настроении. В доме должно быть тихо и никаких сквозняков – этим секретом поделилась со мной моя бабушка.

Каждый кусочек теста нужно скатывать в шар и оставить отдохнуть на 10 минут.

Раскатываем шарики в очень тонкие длинные пласты. Кубик сливочного масла нужно ровным слоем размазать по тесту. Можно тонким слоем сверху посыпать орехом и добавить чернослив с курагой. Аккуратно скручиваем все в рулет. Снова оставляем рулеты отдохнуть минут пять.

© Sputnik. Сергей Пятаков Календарь Великого поста: что можно и нельзя есть по датам

Рулеты нужно разрезать на две равные части, но не до конца. Тесто сворачиваем, формируя дно. Закручиваем таким образом, чтобы слои были на внешней стороне кулича. Формы не нужно смазывать маслом. Можно использовать пергаментную бумагу. Перекладываем "краффины" в формы и даем им подняться в теплом месте еще минут 40.

"Краффин" должен быть чуть больше половины формы, чтобы поднимаясь, он не вывалился из нее.

Духовку нужно нагреть заранее до 180-200°C. Температура выпечки подбирается индивидуально, в зависимости от особенностей духовки.

Выпекать "краффины" нужно 50-60 минут. Время выпечки зависит от температуры и размера куличей. Первые 20 минут духовку открывать нельзя, иначе куличи не поднимутся.

Чтобы не сильно обжарить шапочки куличей, как только они хорошо зарумянятся, осторожно накройте их кружками фольги, чтобы фольга полностью покрывала верхушки. И продолжайте выпекать до готовности.

Готовность проверяется деревянной шпажкой. Если палочка выходит из кулича сухой – наша выпечка готова.

После того, как ваши "краффины" остыли, их можно будет украсить белковой глазурью, шоколадом или просто сахарной пудрой.