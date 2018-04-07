Акаба: "Шаг к лучшему будущему" показывает Западу "мирные устремления" Грузии

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 4 апреля выступил с инициативой "Шаг к лучшему будущему", которая, по его мнению, направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Южной Осетии.

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. "Шаг к лучшему будущему" – это очередная кампания направлена на то, чтобы продемонстрировать Западу "миротворческие устремления" Грузии, отметила в интервью Sputnik секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба, говоря об инициативе грузинской стороны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кварчелия о грузинском "Шаге к лучшему будущему": не мешайте развитию Абхазии

"Поскольку официальный Тбилиси давно уже вынашивает планы вступления в Евросоюз и НАТО, грузинское руководство время от времени выступает с такими заявлениями, которые должны убедить западных партнеров в том, что Грузия готова к конструктивному диалогу с Абхазией и Южной Осетией", — добавила она.

Акаба обратила внимание на то, что Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини очень оперативно и позитивно отреагировала на инициативу премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, которую она рассматривает, как "направленную на налаживание отношений с абхазами и осетинами".

"На самом деле урегулирование грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов – это совсем другая история. На мой взгляд, пока грузинские политики, как и грузинское общество в целом, не дадут честную и объективную оценку тому, что произошло в начале 90-х годов, и не признают свою ответственность за агрессивную политику в отношении Абхазии и Южной Осетии, говорить об улучшении отношений бессмысленно", — подчеркнула секретарь Общественной палаты.

Нателла Акаба считает, что новая инициатива грузинской стороны не предусматривает принципиально новых подходов.

"Возможно, в той мере, в какой эти шаги смогли бы способствовать реинтеграции Абхазии и Южной Осетии в Грузии, грузинская сторона готова выполнять эти инициативы, в которых, на самом деле не просматривается никаких принципиально новых подходов. Ведь речь идет об укреплении связей между людьми, живущими по обе стороны конфликта, о свободном пересечении границ, о поощрении торговли, о предоставлении медицинской помощи и о возможностях для абхазской и юго-осетинской молодежи получать образование в Грузии или других странах, но только с помощью Тбилиси. Все это было и ранее, просто сейчас Тбилиси намерен упростить процедуру", — подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава МИД Абхазии на заявление Грузии: не существует оккупированных территорий

Нателла Акаба заметила очевидность того, что грузинская сторона выполняет только те свои обещания, которые, по ее мнению, будут способствовать восстановлению территориальной целостности Грузии.

"А все, что, по мнению официального Тбилиси, может восприниматься как уважение суверенных прав Абхазии и Южной Осетии, вызывает в Грузии крайне негативную реакцию. Достаточно привести в пример реакцию Тбилиси на международный кинофестиваль в Абхазии: Грузинский национальный центр кинематографии выразил свой протест по этому поводу и расценил проведение этого фестиваля как попытку легитимации оккупационного режима. Можно вспомнить и протесты в связи с участием Абхазии в различных международных выставках, выступлениями абхазских артистов и многое другое. Многие грузинские политики выражают недовольство участием представителей гражданского общества Абхазии в различных международных конференциях, встречах и так далее, опасаясь, что это может улучшить восприятие Абхазии на Западе", — сказала она.

Эти и многие другие факты являются проявлением дискриминационной политики в отношении граждан Абхазии, что никак не способствует мирному диалогу и восстановлению отношений, уверена Акаба.

Секретарь Общественной палаты Абхазии подчеркнула, что длящийся десятилетия отказ официального Тбилиси от подписания соглашения о невозобновлении военных действий – одно из главных препятствий для начала продуктивного диалога.

"И наивно думать, что интенсификация приграничной торговли, упрощение процедуры выдачи грузинских паспортов гражданам Абхазии, предоставление им неких льгот могут реально улучшить наши взаимоотношения. К тому же нелогично: призывать абхазскую сторону к прямому диалогу с Грузией, и при этом продолжать называть Абхазию оккупированной территорией, а абхазское руководство – марионеточным режимом", — сказала она.

До тех пор пока это будет продолжаться, никакого "Шага к лучшему будущему" ожидать не приходится, подытожила Нателла Акаба.

© Sputnik. Максим Блинов МИД России: Грузии следует начать прямой диалог с Абхазией и Южной Осетией

Грузинские власти разработали пакет предложений для Абхазии и Южной Осетии под названием "Шаг к лучшему будущему".

В частности, Тбилиси намерен расширять торговлю и содействовать в образовании.

Говоря о своем отношении к предложению грузинской стороны министр иностранных дел Абхазии Даур Кове отметил, что лишь признание суверенитета Абхазии со стороны Грузии может стать реальным шагом к лучшему будущему, а не ложь в угоду своим корыстным политическим амбициям.

Он также добавил, что Грузия исчерпала свои ресурсы давления на Абхазию и в очередной раз решила продемонстрировать мировому сообществу некое подобие дружелюбия в отношении нее, умело маскируя свои истинные намерения.