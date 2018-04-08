Для себя и соседей: абхазские паломники поделились Благодатным огнем с сочинцами

Завершилась миссия паломников из Абхазии, которые отправились в Иерусалим с тем, чтобы в канун Пасхи привезти в республику частицу Благодатного огня.

СУХУМ, 8 апр — Sputnik, Амра Амичба. Абхазские паломники, прилетевшие спецрейсом из Иерусалима, поделились Благодатным огнем с сочинцами. Делегация из Израиля приземлились в аэропорту Сочи в 19 часов 30 минут.

С Благодатным огнем прилетели иереи Никита (Адлейба), Далмат (Гопия), руководители Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского и часть абхазских паломников.

В вип-зале аэропорта паломников встречали организатор поездки паломников из Абхазии в Иерусалим председатель республиканской Общественной организации "Апсадгьыл" Беслан Эшба и священник Свято-троицкого храма адлерского района проторей Алексей Борисов.

Амра Амичба Абхазские паломники, прилетевшие спецрейсом из Иерусалима, c Благодатным огнем в аэропорту Сочи

По словам священнослужителя, абхазские паломники уже второй год привозят частицу благодатного огня и для своих соседей – сочинцев.

"Благодарим вас, братья во Христе, за то что предприняли такой труд, прошли рядом со спасителем по святой земле, где он пострадал и не только для Абхазии, но и для нас россиян принесли великую благую весть о схождении благодатного огня. О том, что господь дарует нам и в этом году свою милость, чтобы мы жили в мире и согласии, — сказал он. – Во второй раз вы првивезли нам лампадку с частицей огня. В прошлый раз брали из благодатного огоня, который должны были увезти в Абхазию".

Его абхазский коллега иерей Никита (Адлейба) отметил, что рад такой возможности.

Амра Амичба Абхазские паломники, прилетевшие спецрейсом из Иерусалима, c Благодатным огнем в аэропорту Сочи

"Из Иерусалима вступили на благословенную землю России, и мы абхазы – ваши братья во Христе, привезли вам благодатный огонь, сошедший в часовне над плитой Гроба Господня в Иерусалимском Храме Воскресения Христова. Затем наш путь лежит в Абхазию, где нас ждут православные всей страны", — сказал Адлейба.

Руководитель Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия поздравил всех со схождением благодатного огня и с наступающим пасхальным праздником.

© Фото: Роберт Джопуа Последним путем Христа: паломники Абхазии прошли крестным ходом к Голгофе

"Господь милостивый дал нам возможность с помощью наших братьев-друзей привезти Благодатный огонь сначала на землю российскую, а потом в Абхазию, и поделиться со всеми большой великой радостью. Все это связано с большими финансовыми затратами, которые помогает осуществлять Беслан Эшба. Спасибо вам", — сказал Харазия, обращаясь к меценату.

Чтобы не опоздать к православным Абхазии, для тех, кто вез Благодатный огонь, был открыт зеленый коридор и на российско-абхазской границе, и в дороге до Сухума сопровождала "канарейка" милицейская машина.

Благодатный Огонь, сошедший в часовне над плитой Гроба Господня в Иерусалимском Храме Воскресения Христова в субботу и подхваченный абхазскими паломниками, был доставлен в Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы в десяти часам вечера накануне Пасхи.

Часть православных христиан ждала у ворот Благодатного огня, другая часть была на пасхальном богослужении. Вел ее руководитель Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

© Sputnik / Илона Хварцкия Пасхальная служба в сухумском Кафедральном Соборе

Среди верующих был и президент Абхазии Рауль Хаджимба, который поздравил прихожан с Пасхой.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазские паломники передают Благодатный огонь в Сухумский Кафедральный Собор

Лампадки с Благодатным огнем в собор внесли руководители Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского и председатель республиканской Общественной организации "Апсадгьыл" Беслан Эшба и передали в руки отца Виссариона. После богослужения каждый смог взять с собой домой частичку Благодатного огня, доставленного абхазскими паломниками из Иерусалима.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазские паломники передают Благодатный огонь в Сухумский Кафедральный Собор

"Я хочу поблагодарить организаторов и всех, кто причастен к такому благому делу", — сказал прихожанин Вадим Бжания, обращаясь к руководителю Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого великомученика Евстафия Апсильского Рауфу Харазия

Около 40 паломников из Абхазии отправились в Иерусалим за Благодатным огнем 29 марта. Молебен о путешествующих в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы провели иерей Никита (Адлейба) и Далмат (Гопия), которые также в числе паломников из Абхазии отправятся на Святую землю.

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазские паломники передают Благодатный огонь в Сухумский Кафедральный Собор

Абхазские пилигримы прибыли на Святую землю 30 марта. За это время они успели посетить ряд священных для православных мест Иерусалима, а также гору Моисея, которая расположена на территории граничащего с Израилем Египта, в Великий вторник омылись в освященной реке Иордан. В Великий четверг абхазские паломники посетили Иерусалимскую Православную церковь (Иерусалимский Патриархат) и встретились с патриархом Иерусалимским Феофилом III, который подарил абхазскому иерею Никите Адлейба наперсный крест.

А в пятницу паломники пронесли икону Великомученика Евстафия Апсилького и апостола Симона Кананита крестным путем от Претории до Голгофы.

Поездку абхазских паломников, как и в прошлые годы, организовал Духовно-нравственный фонда имени Святого апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского, при поддержке республиканской общественной организации "Апсадгьыл".