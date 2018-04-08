Соль земле, едкий лютик и День цветения персика: пасхальные обычаи абхазов

О том, как древние абхазы отмечали Пасху, зачем дарили соль земле и рассыпали в доме едкие лютики, что такое День цветения персика, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал этнолог Валерий Бигуаа.

Амра Амичба, Sputnik

Праздником праздников для абхазов назвал Пасху этнолог Валерий Бигуаа.

"За пятнадцать и семь дней до Пасхи в воскресенье у абхазов проводят обряд "амарчмшы" (абх. – день едкого лютика). Девушки незамужние собирают полевые цветы, чтобы рассыпать в доме. Расцветающий весной цветок несет в себе положительную энергию", — сказал он.

По его словам, также за неделю до Пасхи женщины в глубоком молчании и не оглядываясь назад шли в лес собирать лекарственные растения.

"Разговаривать не разрешалась, и смотрели только вперед. С собой несли соль, там, где выдергивали цветок, сыпали щепотку соли. Что означало: "Земля дарит лекарство, и я дарю тебе соль". Почему соль? Потому что в древности самым ценным она считалась. В Абхазии она не добывалась. Иногда делали из соленной морской воды, но из литра воды получалось только 18 грамм соли. Трудоемкое занятие было. И добывать таким образом, чтобы хватило и людям, и животным, не получалось. Ездили добывать в Керчь. Даже есть устоявшиеся выражения: "Ты ездил за солью?" или "Сними шашку, ты ее на соль купил?", — рассказывает абхазский этнолог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скачки в селе Кутол

Как отмечает Бигуаа, за пятнадцать дней до Пасхи организовывали скачки в селе, кто-то соревновался, кто-то в группе пел песни, где-то танцевали.

"Так радостно отмечали эти два воскресенья, предшествовавшие Пасхе. В Великий четверг абхазы отмечают "чачхадыл" – праздник земли. В этот день хозяйки готовили разные блюда из фасоли – ачапа и прочее. Птицу или животное не закалывали, потому что их вскормила земля. В этот день пожилая женщина сеяла семена. Считалось, посеянное в день земли, обязательно даст ростки", — заметил Валерий Бигуаа.

Пасху сегодня отмечают абхазы, как и во всем мире, но раньше, по замечанию этнолога, свое время проведения этого праздника было.

"Пасха у древних абхазов была Новым годом. Пасху отмечали в День цветения персика, то есть в день весеннего равноденствия. Как и у многих народов, этот день считался началом Нового года. Все цветет, природа оживает, расцветает всевозможными красками. И только в день Нового года абхазы говорят "Чааныбзиала", то есть встретим с добром и будущий год, когда хлеб дает урожай. Первая часть слова Чааныбзиала" – "ача" – хлеб. Семена черного хлеба сеяли осенью и весной к Пасхе, как раз он созревал. Следы видим до сих пор. На Пасху пшено в небольшой емкости замачивают женщины и она прорастает. Термин, который говорят абхазы, поздравляя друг друга с Новым годом, используется также на Пасху "Чааныбзиала", потому что весна была началом нового летоисчисления", — пояснил этнолог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветение персика

По словам Валерия Бигуаа, свое символическое значение имеют и красные яйца, которые красят на Пасху.

"Яйцо символ плодородия, символизирует мужскую силу. Красные яйца, потому что символизирует тепло солнца, огня, молнии", — сказал он.

© Sputnik. Евгений Епанчинцев Подготовка к Пасхе в женском монастыре Забайкальского края

Этнолог отметил, что у древних абхазов были самые важные четыре праздника – дни весеннего и осеннего равноденствий, летнее и зимнее солнцестояние.

"Эти традиции идут не только с дохристианских времен, но и со времен каменного века, что подтверждает сам абхазский язык. В словаре есть более тридцати слов, связанных с Пасхой, также есть понятия пасхальное яйцо (абх. — амшапы кутаг,ь), пасхальный козленок (абх. –амшапыдзыс), пасхальный кувшин (абх. – амшапыхапшьа). Также фразеологизмы: "Мой брат, если бы пришел в день Пасхи, покормила бы…", "Как рассвет дня в Пасху, встречаю с радостью тебя" и так далее. Проливая кровь пасхального козленка на землю, тем самым отдаешь жертвенный дар для будущего плодородия, урожайности земли", — отметил Валерий Бигуаа.

В пасхальном кувшине всегда должно было храниться именно красное вино, которое, по словам этнолога, символизирует кровь господа.

© Sputnik / Илона Хварцкия Вино

"Выпив вино, как бы становишься сильным, подобным ему. Открывал кувшин старший в семье мужчина, глава рода, который, как считалось, стоит между богом и семьей. Когда вскрывал кувшин с вином, произносил молитву, первым вкушал напиток и потом угощал всех членов семьи. Не напивались, а отпивали немного", — заметил Бигуаа.