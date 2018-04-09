Роман Дбар: борьба с мраморным клопом проходит успешно

Директор Института экологии АНА Роман Дбар и Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказали в интервью на радио Sputnik о борьбе с мраморным клопом.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Борьба с мраморным клопом проходит успешно, сказал в интервью Sputnik директор Института экологии АНА Роман Дбар.

"На данный момент собрано более двух тонн мраморного клопа, что составляет до 20 миллионов особей вредителя. Это очень важно, что работа проводится именно сейчас, если не собрать мраморных клопов, пока они не вышли из спячки, то собрать их в природе механическим путем позже, когда они начнут летать, нельзя", — добавил он.

Механический сбор вредителя позволит в меньшей степени использовать химию в борьбе с мраморным клопом.

"Поэтому чем больше вредителя будет уничтожено в эти дни, тем легче будет бороться с насекомым в дальнейшем, кроме того его распространение будет не столь значительным", — подчеркнул Дбар.

По оценкам ученых, сделанным в прошлом году, количество мраморного клопа в Абхазии достигало около 60 миллионов особей. Однако из-за перепада температур в зимний период, количество вредителя сократилось, заметил ученый.

"К тому же не все вредители, которые стали жить в домах, выжили, так как мраморным клопам нужна влажность, также много насекомых погибло из-за природных условий. Если количество уничтоженного клопа довести до 25 миллионов штук, то мы существенно сократим количество насекомых, которые выйдут из спячки", — сказал Дбар.

6 апреля президент Абхазии провел совещание, посвященное борьбе с мраморным клопом, на котором обсуждались дальнейшие работы по уничтожению вредителя, рассказал он.

"На данном этапе важно продолжать механический сбор мраморного клопа. Затем, когда клоп выйдет из спячки, нужно применять химию, другими способами убить насекомое нельзя. Для того, чтобы химия не помешала пчелам, есть соответствующая методика", — подчеркнул Роман Дбар.

Применение химикатов будет проводиться осторожно, чтобы не причинить вреда природе, заметил он.

"Поэтому перед нами стоит задача применять различные методы, к примеру, для больших плантаций. Будут применяться феромоны, запах будет привлекать вредителей и в этом месте клопы будут уничтожаться химией", — сказал ученый.

Это позволит не распылять химию по всему садовому участку, или же фруктовой плантации, что в свою очередь не будет отрицательно влиять на экологию в республике.

© Sputnik. Павел Лисицын Россия снимет запрет на ввоз абхазской агропродукции с 10 апреля

Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

С 10 апреля Россия снимет запрет на поставки овощей, цветов и фруктов из Абхазии, при этом ввоз продукции будет осуществляться под контролем Россельхознадзора.

"Более двух тонн мраморного клопа собрано за одну неделю, это огромный труд, никто не ожидал, что будет собрано такое огромное количество вредителя. Ввоз продукции из Абхазии будет осуществляться под контролем Россельхознадзора, это означает, что при загрузке товаров из Абхазии их представители будут приезжать и смотреть", — сказал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.