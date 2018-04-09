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Военнослужащие артиллеристско-зенитного полка вооруженных сил Абхазии.

День войск противовоздушной обороны отмечается в Абхазии

© Sputnik. Илья Питалев
В Абхазии
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Войска противовоздушной обороны республики были созданы 9 апреля 1993 года, решение было принято после бомбардировки города Гудаута во время Отечественной войны народа Абхазии.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Противовоздушная оборона Абхазии создавалась во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Указом председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба, сказал в интервью Sputnik ветеран Отечественной войны народа Абхазии, один из создателей ПВО республики Виталий Читанава.

Во время войны Виталий Читанава занимал должность начальника центрального командного пункта для координации ПВО республики.

"Город Гудаута во время войны подвергся бомбардировке, исходя из этого, чтобы защитить город и для того, чтобы оказывать помощь наступающей абхазской армии Владислав Ардзинба создал ПВО республики", — добавил он.

Он подчеркнул, что имеющимися средствами создавались дивизионы в каждом регионе страны для защиты в случае нападения с воздуха грузинских войск.

Владислав Ардзинба с бойцами Гумистинского фронта
© Фото: ardzinba
8 января 1993 года: Владислав Ардзинба стал главкомом ВС Абхазии

"Обстановка сложившаяся во время войны вынуждала создать противовоздушную оборону, средств больших не было, кроме зенитной установки ЗУ-23-2, еще персональный зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Стрела" и "Игла". Их у нас не было, мы доставали каким-то образом, закупали, современных комплексов не было, никто не был готов, к тому, что начнется война", — рассказал ветеран войны.

По его словам, ПВО имело немалое значение во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее тоже.

"Противовоздушная оборона подразделялась на фронтовую и глубинную (тыловую). Как я уже говорил, больших сил в ПВО во время войны у нас не было, единственное в чем мы могли превосходить тем, что у нас горная местность, была связь хорошая. В случае взлета вражеских самолетов мы уже через средства ПВО могли знать об этом, мы могли предупредить и фронтовую полосу и тыловые", — заметил Виталий Читанава.

После создания ПВО грузинские войска стали осторожнее вести боевые действия с воздуха, рассказал он.

"Естественно они знали, что мы создали противовоздушную оборону и уже не рисковали совершать налеты на города, в том числе на Гудауту", — сказал Читанава.

Виталий Читанава подчеркнул, что и до создания объединенных войск ПВО, абхазская армия использовала зенитные ракетные комплексы. С начала войны существовала фронтовое ПВО, в каждом подразделении были свои "Иглы" и "Стрелы" но общей противовоздушной обороны Абхазии не было.




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