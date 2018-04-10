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Сбор клубники в Абхазии

Лагвилава о ввозе в Россию агропродукции: запрет только на ручную кладь

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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С 10 апреля Россельхознадзор снял ограничения на ввоз крупных партий растительной продукции из Абхазии.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Сняты ограничения для перемещения крупных товарных партий, но пока не сняты ограничения на перевоз растительной продукции в ручной клади, сказал в студии радио Sputnik Абхазия руководитель Госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава.

"Условно, если человек везет пять-десять килограммов фруктов с собой, пока запрещено. Крупные партии отслеживать легче", — объяснил он.

По словам Лагвилава, найдено понимание с российскими коллегами, что скоропортящаяся продукция не терпит длительных проверок.

"Совместный таможенный орган России и Абхазии будет запущен в ближайшее время. Все это будет происходить на территории Государственной экспортной компании Минсельхоза Абхазии "Абхазпродэкспорт". Абхазские сельхозпроизводители, которые готовы экспортировать на территорию Российской Федерации свои товарные партии, они могут обратиться в представительство "Абхазпродэкспорт" или прикомандированным сотрудникам Россельхознадзора, которые будут находиться в Абхазии. Их можно приглашать на отгрузку для проведения всех карантинных мероприятий, чтобы они убедились, что в партии отгружаемой продукции клопа нет", — сказал руководитель "Абхазпродэкспорта".

По результатам проверки будет выдано подтверждающее свидетельство.

Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Россельхознадзор разрешил ввоз крупных партий растительной продукции из Абхазии

"О снятии ограничения с полной уверенностью заявим после отгрузки первой партии продукции в самое ближайшее время. Решение принято, механизм доработаем в ближайшее время. У меня нет сомнений, что наши сельхозпроизводители будут и впредь поставлять свою продукцию", — заявил Амиран Лагвилава.

Он признал, что ситуация была серьезная для абхазского агропорма, потому что это львиная доля доходов населения, особенно восточной части Абхазии.

"Ситуация с мраморным клопом выбила нас из колеи. Хотя на территории Абхазии принимались и принимаются меры для искоренения вредителя. Сейчас мы надеемся, что с нашими российскими партнерами, эта работа будет усилена. И, в конце концов, справимся с этой историей. Россия — наш стратегический партнер. Но запретительные меры должны были быть приняты государством, которое защищает свои интересы. Не надо забывать, что Россия входит в таможенный союз. И, помимо представителей Российской Федерации, там присутствует еще ряд стран. Есть постановление 157, согласно которому мраморный клоп был назван вредителем. И Россия связана международными договоренностями, по которым должна все это дело отслеживать и принимать наиболее эффективные меры для защиты своих интересов. В России огромные площади зерновых культур, и представьте себе на секунду, если вредитель попадет на эти поля. Целый ворох проблем, которые возникают, если Россия вовремя не отреагирует в своих интересах", — заметил Лагвилава.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время все механизмы будут отлажены и российские партнеры поймут, что в Абхазии соблюдаются все карантинные меры.

"Очень много было сделано и Карантинной службой, была закрыта граница с Грузией, будут определены зоны, которые особо сильно поражены вредителем, и на этих территориях будут проводиться работы. Надеюсь, общими усилиями справимся с проблемой, и в будущем году будет много урожая, и никто ему вред не нанесет", — сказал Лагвилава.

По его словам, Минсельхоз Абхазии прогнозирует объем экспорта свыше десяти тысяч тонн овощной продукции.




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