Обвиняемый в изнасиловании Астамур Джопуа отказался участвовать в суде

Обвинительное заключение в отношении Астамура Джопуа было утверждено заместителем генпрокурора Абхазии и направлено для рассмотрения в суд Сухумского района в марте 2018 года.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. Судебное разбирательство в отношении Астамура Джопуа, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, проходит без участия подсудимого, сообщается на официальном сайте Верховного суда Абхазии во вторник 10 апреля.

"В Сухумском районном суде под председательством судьи Александра Степанова продолжается слушание по уголовному делу в отношении Астамура Джопуа в закрытом режиме. Судебное разбирательство проходит без участия подсудимого Астамура Джопуа в связи с его отказом участвовать", — говорится в сообщении.

В отношении Астамура Джопуа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До признания его вины, вступившим в законную силу приговором суда, он считается невиновным.

13 июня 2017 года Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Джопуа Астамура, 1981 года рождения.

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения, на территорию нефункционирующей спортивной базы и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил с ней половой акт.