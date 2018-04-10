Пляжная история: Абхазия готовится к курортному сезону

Готовность морских пляжей республики – один из главных вопросов подготовки к курортному сезону. Территорий, благоустроенных в соответствии с принятыми стандартами в сфере пляжных услуг, в республике до сих пор не хватает. Чиновники предлагают частным предпринимателям подключиться к решению вопроса.

Астанда Ардзинб, Sputnik

Готовь сани летом

Меньше месяца осталось до майских каникул и фактического открытия курортного сезона в Абхазии. Правительство республики листает план мероприятий, ведомства сверяют часы.

Абхазия хоть и республика горная, но так уж повелось, что туристы сюда едут преимущественно ради теплого моря. В этом уверен и глава Министерства по курортам и туризму Автандил Гарцкия. По словам чиновника, восемь дней из десяти гости республики проводят на пляжах.

Министр в этот раз сделал акцент на обеспечении безопасности отдыхающих на море. В частности, Гарцкия призвал ответственные структуры оборудовать пляжи спасательными станциями, а также обследовать и очистить морское дно в зонах купания. Также важно обустроить акватории ограничительными буйками, чтобы запретить гидроскутерам и моторным лодкам заход в зону купания. "Чтобы по головам не ездили", — сказал министр.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Пример соседа

Собственного единого пляжного стандарта в Абхазии нет. В соседнем Краснодарском крае комплекс таких требований разработали.

Краевые власти считают, что единые стандарты должны касаться всех сторон работы пляжей от внешнего оформления до набора услуг. Такой подход позволяет не только сделать отдых на море комфортным, но и повысить узнаваемость регионального бренда, уверены они.

На официальных пляжах Краснодарского края непременно должны быть душевые кабинки, туалеты, питьевые фонтанчики, а лечебные и ведомственные пляжи обязаны предоставлять зонты, шезлонги и лежаками. Наличие спасательных и медицинских постов – обязательно. Кроме того, рекомендовано учитывать условия для приема и обслуживания туристов с ограниченными физическими возможностями. А также обеспечивать максимально открытый вид на море при размещении нестационарных торговых объектов.

Внедрять эти нормы в Краснодарском крае собираются уже в этом сезоне. В Абхазии же в это время спорят, о том, чья же зона ответственности – пляжи.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Пляж как бизнес

Принимая во внимание ограниченный бюджет муниципалитетов, Минтуризма Абхазии предлагает органам местного самоуправления на конкурсной основе передать пляжи в пользование юридическим и физическим лицам для дальнейшего благоустройства. Однако то ли предлагают не настойчиво, то ли дело в чем-то еще, но пока благоустроенных пляжей в республике единицы, и чаще всего в местах отдыха нет раздевалок, душа или санузлов. Говорить о брендировании и вовсе пока не приходится.

По идее, арендаторы пляжа для получения паспорта готовности ежегодно перед началом купального сезона должны наводить порядок на своей территории. Они же должны обеспечивать вывоз мусора, организовать работу туалетов и питьевых фонтанчиков. Согласно мировой практике состояние пляжей, отданных в аренду, власти проверяют как перед открытием купального сезона, так и ежемесячно вплоть до закрытия сезона. Если предприниматель не выполняет условия аренды, ему грозит штраф.

В Минтуризме республики этих же правил поведения предлагают придерживаться и отельерам, которые пока благоустраивают свои пляжные территории исходя из собственных соображений и возможностей.

По словам замминистра по курортам и туризму Астамыра Ахба, договоры о пользовании пляжными зонами, которые могли бы заключать муниципалитеты с юридическими или физическими лицами, не подразумевают отчуждение пляжей.

© Sputnik Томас Тхайцук Отдых туристов в Абхазии

Закрепить пляжную зону, к примеру, за детской базой отдыха возможно лишь на основании решения Кабинета министров, во всех остальных случаях пляжи должны быть открыты и доступны как для гостей, так и для местных жителей, уверен он.

Стандарты удобства

В Абхазии действует российский ГОСТ пляжных услуг, в котором прописаны рекомендации по благоустройству, требования к безопасности и к персоналу пляжа. Этот стандарт распространяется на услуги пляжей, предоставляемые организациями различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями.

© Sputnik Томас Тхайцук Минтуризма Абхазии: туруслуги должны быть безопасны

Согласно общим требованиям к пляжам, дно акватории и территории пляжей, как перед началом купального сезона, так и на протяжении всего сезона должно очищаться от стекла, острых камней, коряг. Ежегодно на береговой зоне пляжа необходимо подсыпать гальку или чистый песок, а также рыхлить и выравнивать поверхностный слой гальки или песка. Такие работы жители республики периодически наблюдают, в частности на городском пляже в Сухуме.

Что касается функционального зонирования береговой зоны и акватории, то здесь много пробелов. В частности, ГОСТ рекомендует выделять входную зону, зоны озеленения, отдыха, обслуживания, а также спортивную и детскую. Таких примеров в республике единицы, в их числе синопский пляж – один из самых популярных в столице Абхазии.

Однако, есть здесь и парадокс. Как показали отзывы гостей Абхазии, именно "дикость" абхазских пляжей зачастую становится их главным плюсом в глазах потребителей. Можно только предполагать мотивы. Возможно многие хотят сбежать от цивилизации, навязчивого сервиса и суеты, которых и так хватает в соседнем Сочи. Возможно потенциальные курортники опасаются, что из-за излишней благоустроенности и коммерциализации отдых на абхазских пляжах подорожает. Но это уже совсем другая история.