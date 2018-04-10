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Совещание организационного комитета по празднованию 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалиа под руководством советник президента Владимира Зантария

Столетие абхазского поэта Киршала Чачхалиа отметят в Абхазии

© Sputnik Амра Амичба
В Абхазии
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Совещание организационного комитета по празднованию 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалиа под руководством советника президента Владимира Зантария прошло во вторник 10 апреля.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Амра Амичба. Столетие абхазского поэта Киршала Чачхалиа отметят в Абхазии на государственном уровне, во всех районах пройдут памятные мероприятия, отметил Владимир Зантария на совещании оргкомитета.

"Киршал Чачхалиа — продолжатель традиции сатирической поэзии, заложенной поэтом Леонтием Лабахуа. Имена героев сатиры Чачхалиа стали нарицательными. Многие герои его произведений узнавали себя, и поэт испытал на себе немало тягот от советской номенклатуры", — сказал Зантария.

От семьи поэта на совещании присутствовала невестка Мария Гицба, которая, по словам Зантария, ранее озвучила пожелания членов семьи по празднованию 100-летия Киршала Чачхалиа.

"Решено провести вечер памяти 29 мая в 15 часов в Абхазском драмтеатре", — сказал советник президента.

А в 11 часов 29 мая на доме, в котором жил Киршал Чачхалиа в Сухуме, установят мемориальную доску.

"Барельеф уже изготовила семья поэта, хотя его должны были сделать мы, государство. Администрация столицы поможет в установке. И приведет в порядок стену дома, покрасит, вы знаете, в каком состоянии наши дома", — заметил Владимир Зантария.

По его словам, ученый Василий Авидзба подготовил к изданию двухтомник произведений Киршала Чачхалиа.

Денис Чачхалиа.
© Sputnik Томас Тхайцук
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"Сейчас пишется предисловие. Думаю, спешить не стоит. Даже если не успеем издать к 29 мая, работа уже практически окончена, она будет доведена до конца. Позднее проведем презентацию", — сказал Зантария.

Глава администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа передал пожелание односельчан поэта, который был родом из Пакуаша, отметить юбилей в Доме культуры Очамчыры. Также он рассказал, что ремонтируется дорога к отчему дому Киршала Чачхалиа в селе Пакуаш.

Представители Ткуарчалского района отметили, что юбилей отметят во Дворце культуры Ткуарчала – города, где провел большую часть жизни абхазский поэт.

Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа заметил, что нынешней абхазской литературе не хватает сатиры Киршала Чачхалиа.

"Друг друга хвалим много, дифирамбы поем. Надо критиковать друг друга и уметь это делать. Киршал это делал очень тонко, используя жанр сатиры", — сказал Гогуа.

Министр образования и науки Адгур Какоба рассказал, что в школах республики пройдут мероприятия, приуроченные к юбилею известного абхазского поэта.

Киршал Чачхалиа родился 25 мая 1918 года селе Пакуаш Кодорского уезда (ныне Очамчырского района) Абхазии.

В 1958 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве. Печататься начал с 1936 года.

Широкую известность как сатирик Чачхалиа получил после публикации остро-сатирических стихотворений "Амбаква обжуливает", "Магазин Н".

Не меньшую, чем сатира, значимость имеет в истории развития абхазской литературы и лирика поэта. Многие его стихи положены на музыку.

При жизни поэта на абхазском языке вышли сборники: "Стихотворения", "В моем поселке", "Расцвели ветки", "Новые песни", "Цветок и колючка", "Подорожник", "Избранное".

Издан и посмертный сборник новых стихов "Весенние раздумья" в 1971 году.

Киршал Чачхалиа скончался 4 июня 1970 года в Сухуме в возрасте 52 лет.

Теги:
поэт, Киршал Чачхалиа, Владимир Зантария, Алексей Гогуа, Абхазия



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