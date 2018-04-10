Абхазия побила собственный мировой рекорд на самую глубокую пещеру

Пещера Веревкина, расположенная на Гагрском хребте в Абхазии, снова удивила мир, побив собственный рекорд по продолжительности. В ходе очередной экспедиции российские спелеологи обнаружили в ней новые коридоры и спустились до отметки в 2212 метров.

Sputnik

Спуск длиною в полвека

Вход в шахту пещеры на Гагрском хребте (массив Арбаика) в Абхазии был обнаружен в 1968 году спелеологами из Красноярска. Пещере был присвоен кодовый номер С-115. Четырьмя годами позже она была названа в честь спелеолога Александра Веревкина, погибшего при прохождении сифона в пещере Су-Акан на массиве Сары-Тала в Кабардино-Балкарии в 1983 году.

© Фото: Кирилл Багрий Пещера Веревкина в Абхазии: претендент на рекорд и новый вид жуков

Спустя 50 лет российские спелеологи предприняли еще одну попытку изучить пещеру Веревкина и раскрыть ее главную тайну – насколько глубоко это подземное "царство". На этот раз спуск, на который ушло три дня, увенчался ошеломляющим успехом. Побит мировой рекорд.

Еще в 2017 году пещера Веревкина занимала второе место по глубине после Крубера-Воронья, глубина которой составляет 2199 метров. На третьем месте – пещера Сарма и ее глубина около 1800 метров.

По рассказу спелеолога российского клуба "Перово" Алексея Барашкова, в 1968 году красноярские исследователи наткнулись на тупик в пещере Веревкина на глубине 115 метров, и не смогли найти путь дальше.

"В 1982 году, когда спелеологи нашего клуба начали изучать эту пещеру, она привела на глубину в 440 метров и эта ветка все еще тупиковая. Экспедиция, которая состоялась позже, позволила найти третью ветку. Проблему доставляли узкие места, и приходилось разбивать камни, расширять проемы", — поделился спелеолог и отметил, что эта работа велась с послевоенного в Абхазии периода и до 2015 года.

На сегодняшний день исследованная глубина пещеры составляет 2212 метров.

"Для того чтобы узнать глубину пещеры, делается ее топографическая съемка, то есть полная карта пещеры. Хотя полной карты никогда не бывает, потому что всегда есть еще что-то новое. Сейчас, чтобы дойти до дна пещеры, хорошо подготовленному спелеологу понадобится три дня с учетом того, что в ней огромное количество снаряжения, оставили там веревку, чтобы другие участники экспедиции не тратили на это время", — отметил Барашков.

Спелеолог не исключает, что пещера Веревкина в Абхазии может быть еще глубже, пусть и не намного. В ней есть затопленные участки, где аквалангисты побывать не успели.

© Фото: Петр Любимов Спуск в пещеру Веревкина

Есть ли жизнь в пещере

Большая часть пещеры практически не отличается от других, расположенных в массиве Арбаика, поделился наблюдениями спелеолог. В них мало пространства, по которому можно пройти пешком, не используя веревки.

"Практически везде – это спуск и подъем по вертикали, с небольшими ровными участками. Такое до глубины 2150 метров. В нижней же части пещеры Веревкина начинается разветвленная горизонтальная часть и этим она уникальная, так как на Арбаике таких еще не было", — сообщил Алексей Барашков.

В каждой пещере своя фауна, крайне скудная, но уникальная, подчеркнул спелеолог. В пещера Веревкина были обнаружены рачки, пиявки и скорпионы, которые сильно отличаются от представителей своего вида, обитающих в других условиях.

В том, что пещера Веревкина в Абхазии побила мировой рекорд, спелеолог из России не сомневается. Уверенность ему в этом придают результаты независимых топографических съемок "подземелья" двумя группами специалистов, использовавших две разных методики.

Экспедиции по изучению пещер в Абхазии проводятся еще с советских времен. С 1981 года спелеологи Советского Союза начали применять научно-систематический подход к поиску пещер. Массив Арбаика был разбит на территории, исследование которых распределили между спелеоклубами.

Район южных склонов Гагрского хребта назвали треугольником из-за трех характерных вершин Арбаика, Зонт и Хырка, где были выделены пять долин, в которых предполагалось проведение исследовательских работ.

Самая знаменитая пещера Абхазии – это, конечно же, Новоафонская, которую в 1961 году открыл молодой спелеолог Гиви Смыр. Она считается одной из крупнейших во всем мире и по своим размерам соперничает с самыми именитыми пещерами мира, такими как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

Пещера насчитывает около полутора километров пути, проложенного через девять залов подземелья, семь из которых открыты для посещения. Каждый зал Новоафонской пещеры уникален.