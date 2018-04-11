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Всероссийский географический диктант

Тотально в Абхазии: акция грамотности пройдет в трех городах республики

© Sputnik. Игорь Зарембо
В Абхазии
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"Тотальный диктант" в Абхазии пройдет на трех площадках 14 апреля в 14:00. Принять участие в акции может любой желающий.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Акция грамотности "Тотальный диктант" в 2018 году в Абхазии пройдет в трех городах – Сухуме, Очамчыре и Гагре, рассказала Sputnik председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

"Площадок "Тотального диктанта" теперь стало больше. К нам присоединились Очамчыра и Гагра. А также поменялось место проведения диктанта в столице", – сказала она.

В Сухуме в этом году акция пройдет в актовом зале школы №2 имени Пушкина. Площадка "Тотального" поменялась из-за того, что увеличилось число желающих писать диктант.

Наталья Каюн
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"Почему каждый год меняются площадки? Потому что увеличивается количество тех, кто хочет проверить себя, – поясняет Наталья Каюн. – В актовом зале библиотеки, где мы проводили акцию в прошлом году, помещалось до 100 человек. В этом году мы поняли, что этого недостаточно, и решили писать диктант в актовом зале сухумской школы № 2, где помещается до 130 человек".

В Гагре "Тотальный диктант" пройдет в Центральной библиотеке, в Очамчыре – в средней школе № 2.

В этом году для участия в акции грамотности не нужно регистрироваться заранее.  Любой желающий может прийти и написать диктант. Стесняться, по словам Каюн, не стоит – организаторы обещают анонимность каждому пишущему.

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"Мы приглашаем всех желающих без возрастных ограничений. Это могут быть жители или гости Абхазии. Пускай никто не стесняется приходить писать диктант. Все проходит инкогнито, – заверила она. – Каждый пишет под псевдонимом. Комиссия выставит баллы уже после проверки".

В республике назначено единое время начала "Тотального диктанта" – 14.00. Но председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии рекомендует всем пишущим прийти пораньше – перед диктантом покажут видеоролики и зачитают стихи и отрывки из прозы.  

В 2018 году для "Тотального" выбран отрывок из романа Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". В России текст диктанта будут читать знаменитости. В Абхазии, по словам Каюн, также есть свои "звездные диктаторы". 

Тотальный диктант в России
© Sputnik. Александр Кряжев
К акции грамотности "Тотальный диктант" ее участники смогут готовиться онлайн

"У нас две категории тех, кто диктует текст, – звездные и опытные диктаторы. Так как в Абхазии "звездными" считаются те люди, которых уважают, то в Сухуме текст будет читать генеральный директор Московского культурно-делового центра Зоя Баутина, в Очамчыре – Эка Махария, преподаватель школы № 2, а в Гагре – Игорь Лещенко, председатель русской общины "Славянский дом" Гагрского района. Так что у нас так называемые свои звездные диктаторы, которым, я думаю, будет очень интересно провести это мероприятие", – добавила председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии.

Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. 

Поначалу в качестве текстов использовали отрывки из русской и зарубежной классики. С 2010 года писать тексты для "Тотального диктанта" приглашают современных писателей. В разное время ими были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. В этом году его автором стала Гузель Яхина.

В 2017 году "Тотальный диктант" писали в 866 городах на шести континентах, число участников перевалило за 200 тысяч человек.

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Теги:
диктант, образование, русский язык, Тотальный диктант, Русский культурный центр, Наталья Каюн, Абхазия



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