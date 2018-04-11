11 апреля 1993 года: шахтеры Ткуарчала обратились к СНГ

Из обращения к правительствам СНГ, к мировой общественности и средствам массовой информации от 11 апреля 1993 года.

"Шахтеры Ткуарчала обращаются к вам и надеются на ваше понимание всей серьезности происходящего в Абхазии. Мы просим вас потребовать от правительства Грузии прекращения военных действий, безотлагательного вывода воинских формирований с территории суверенной Абхазии. Город Ткуарчал вот уже восьмой месяц находится в блокаде, дети умирают от голода, шахтеры не имеют хлеба, горючего, электроэнергии. Отключение электроэнергии со стороны Грузэнерго создало крайне критическое состояние в шахтах.

Как известно, все шахты Ткуарчала – сверхгарантийные по газу, и для доступа в шахту нужна вентиляция. В связи с тем, что такой возможности нет из-за отсутствия электроэнергии, рушатся горные выработки, затапливается водой и соответственно заливается горное оборудование. Выработки стоимостью в сотни миллионов рублей приходят в негодность. В связи с отсутствием электроэнергии и, как следствие, вентиляции, в шахтах скопилось большое количество газа.

В настоящее время в горных выработках сконцентрировалось более 7,6 миллиона кубометров газа. В случае его взрыва могут произойти непредсказуемые трагические последствия как для восточной части Абхазии, так и для близлежащих регионов Грузии.

Мы просим ООН и все мировое сообщество возобновить оказание городу гуманитарной помощи, принять решительные меры по прекращению кровопролития в Абхазии и требуем, чтобы средства массовой информации не умалчивали правду о варварских акциях, проводимых грузинским правительством на абхазской земле. Мир должен знать правду, чтобы осудить противоправные действия правительства Грузии".

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