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Силовое оборудование трансформаторов на площадке размещения мобильных газотурбинных электростанций (МГТЭС) Севастопольская в Крыму

Препятствие для инвестиций: Абхазии необходимо менять закон "Об энергетике"

© Sputnik. Sergey Malgavko
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (87)
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Энергосистема Абхазии нуждается в срочных инвестициях. Препятствием для них стал закон "Об энергетике". Без законодательных гарантий российские деньги в энергоотрасль республики не придут.

СУХУМ, 11 – Sputnik. Сухум обсуждает с Россией инвестиционный проект по развитию энергетики республики, подтвердил Sputnik заместитель председателя комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазия Астамур Логуа. 

"Сегодня прорабатывается вопрос о строительстве новой ветки передающей сети за счет средств Российской Федерации. Но нам надо внести изменения в законодательство, а точнее в закон "Об энергетике", чтобы пустить российского инвестора, тогда Россия совместно с Абхазией сможет участвовать в модернизации и управлении электроэнергетикой", — сообщил Логуа.

Депутат напомнил, что этот важный для Абхазии вопрос напрямую зависит от  того, когда будут внесены изменения в закон "Об энергетике".

Линии электропередачи
© Sputnik. Artem Kreminsky
Доработать закон: как Абхазии "перезагрузить" энергосистему

По данным РУП "Черноморэнерго", потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 5−9%, а имеющихся мощностей не хватает даже на текущее потребление. Существующий энергодефицит Абхазия намерена покрывать за счет перетока электроэнергии из Краснодарского края, для чего необходимо строительство новых высоковольтных линий.

Российские компании могли бы инвестировать в данный проект, что решит проблему энергодефицита. Но у этого плана есть препятствия — ограничения в энергетическом законодательстве, которые сдерживают любые инвестпроекты.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что объем финансирования Абхазии по инвестпрограммам на 2017–2019 годы составит около шести миллиардов рублей.                                

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (87)



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