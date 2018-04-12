Успеть к лету: завершается первый этап ремонта парка в Гагре

Ремонтно-восстановительные работы в Парке Ольденбургского в Гагре в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии были начаты в октябре 2017 года.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Первый этап ремонтно-восстановительных работ в Парке Ольденбургского в Гагре будет завершен до начала курортного сезона, рассказала корреспонденту Sputnik Абхазия инженер-проектировщик компании "ЭкоГеоПроект" Наала Мирзоян.

"Все работы по первому этапу инженерной подготовки территории парка завершатся в мае 2018 года перед началом курортного сезона. По срокам успеваем", — отметила Мирзоян.

В настоящее время завершены работы по очистке, укреплению дна и откосов всех пяти водоемов парка, общей площадью почти 0,5 гектара.

"Перед нами еще одна важная задача, связанная с восстановлением ливневой и дренажной системы парка, протяженность которой составляет 1250 погонных метров с шестью коллекторами выпуска воды в море. После того как мы завершим ее ремонт, проблема с затоплением наиболее низких мест парка дождевыми водами будет решена", — подчеркнула Наала Мирзоян.

Специалист объяснила, как происходит вся процедура восстановления водоемов. По ее словам, сначала пруды очищаются от ила, затем дно засыпается слоем щебня, на который кладутся полимерные листы и заливаются раствором бетона. Только после этого можно пускать воду.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

Гагрская колоннада, которая еще в советские годы стала одним из символов курортного города, тоже нуждается в реставрации. Время и сама природа пагубно воздействуют на гагрскую колоннаду, с сожалением отметила специалист. В результате размыва грунта под основанием колоннады образовались трещины, которые с годами могут привести к разрушению визитной карточки города.

По словам сотрудницы компании "ЭкоГеоПроект", в настоящее время ведутся работы по усилению основания фундамента подпорной стены колоннады, которые включают работы по инъектированию (метод восстановления бетонной, каменной конструкций – ред.).

© Sputnik / Томас Тхайцук Ремонтные работы в парке Ольденбургского в Гагре

"Метод инъектирования позволяет заполнить пустоты в конструкции с помощью специального полимерного раствора, который заливается через заранее проделанные отверстия. Это современный и высокотехнологичный способ гидроизоляции конструкций и укрепления фундамента", — поделилась Наала Мирзоян.

Субтропический парк в Гагре был основан принцем Александром Ольденбургским в 1912 году. Раскинулся он в прибрежной части курортного города Абхазии и занимает площадь более 115 тысяч квадратных метров.

Гагрская колоннада расположена в районе Старой Гагры, неподалеку от приморского парка и ресторана "Гагрыпш". Строительство колоннады и центральной городской набережной пришлось на послевоенные годы (1949–1951).