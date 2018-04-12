Мир своими руками: особенные дети готовятся к выставке

Сухумский детский Реабилитационный центр проведет выставку работ своих подопечных в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в столице республики 18 апреля. О том, как дети готовятся к выставке и над чем работают, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Своими руками

Три года подряд лучшие рисунки детей, которые проходят лечение в сухумском Реабилитационном центре, могли увидеть гости и жители страны, но на этот раз их можно будет еще и купить. Все вырученные средства, по словам арт-терапевта этого центра Эльвиры Бения, будут переданы благотворительному фонду "Киараз".

"Честно говоря, мы первый раз будем проводить коммерческую выставку и пока точно не знаем, как и по какой цене будут продаваться рисунки наших детей, но мы хотим все вырученные средства передать фонду "Киараз", потому что они всегда нам помогают. Это некий ответный жест. Ведь все должны друг-другу помогать", — поделилась планами Эльвира Бения.

Семилетняя Анита Харчилава из Сухума усердно готовится к этому важному в ее жизни событию. Она планирует выставить свой кораблик, плывущий по волнам ярко-синего моря.

"Все сама делаю ", — с гордостью сказала Анита, а увидев фотоаппарат, надела свою бумажную корону и принялась умело позировать.

© Sputnik Бадри Есиава Анита Харчилава изготавливает кораблик, плывущий по волнам ярко-синего моря

В это время двенадцатилетний Коля Каракезов трудился над большим черным китом. Без помощи ножниц он придал руками форму млекопитающему и наклеил его на бумажный лист. Таким же способом появились морские волны.

Коля признался, что киты ему очень нравятся, так как в них чувствуется сила, а работу свою он непременно отправит на выставку.

"Это легко, но я долго думал над тем, что сделать. Кит интересней остальных животных, потому что он сильный и большой", — поделился Николай и признался, что море любит, но боится его.

Рисунки на песке вряд ли получится отправить на выставку, но Алясу Пкин из Гудауты очень нравится такой вид живописи, потому что с песком легче работать. Чаще всего он рисует различные здания и даже апацху (национальная кухня — ред.). Возможно, это связано с тем, что Аляс мечтает стать строителем.

© Sputnik Бадри Есиава Аляс Пкин из Гудауты предпочитает работать с песком

А вот у Баграта с царской фамилией Романов не только задатки художника, но и коммерсанта. Он умудрился продать собственной маме, пусть и за символическую сумму, один из своих любимых рисунков, на котором изображены цыплята.

"Мне самой больше всего нравится этот рисунок с цыплятами, и когда я ему предложила отправить его на выставку, он наотрез отказался. Пришлось купить рисунок за 200 рублей, иначе не отдавал", — смеясь, рассказала его мама Лиана.

Она рассказала, что Баграт посещает курсы арт-терапии уже третий год, и так как он не говорит, все свои мысли, чувства передает через рисунки. По версии педагогов Реабилитационного центра, Баграт признан лучшим "художником".

Оздоровительное творчество

Арт-терапию в сухумском Реабилитационном центре проходят десятки детей не только из столицы, но и из других районов Абхазии. Дети рисуют на бумаге и песке, занимаются лепкой.

"Это помогает развивать моторику рук, мышление. Многие дети в силу своего состояния здоровья очень замкнутые, а здесь они раскрываются, начинают между собой общаться и дружить", — отметила Бения.

Выставка приурочена к трехлетию Реабилитационного центра. Принять в ней участие смогут все районы, где есть реабилитационные центры и вспомогательные школы. Обычно на нее попадает около ста лучших работ подопечных этого оздоровительного учреждения, но в этом году география выставки расширилась, и сухумчанам придется "потесниться".

© Sputnik Бадри Есиава Арт-терапия в сухумском Реабилитационном центре

"Обычно мы выставляем около ста наших работ, но так как в этом году участников будет больше, мы сократили количество собственных рисунков до 50. Главная цель, конечно же, в том, чтобы дети смогли познакомиться, пообщаться, и они получают огромное удовольствие, когда хвалят их труд", — объяснила Бения.

Реабилитационный центр в Сухуме был открыт 17 апреля 2015 года за счет средств финансовой помощи Российской Федерации. При работе с детьми врачи центра используют лечебную физкультуру, массаж, гидромассажные процедуры, физиоаппаратуру, механические дорожки, тренажеры. Помимо специалистов, занимающихся исключительно физической подготовкой детей, в центре работают логопеды, дефектологи и психологи.